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S&P прогнозирует рост реальных доходов россиян на фоне роста кредитования
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S&P прогнозирует рост реальных доходов россиян на фоне роста кредитования 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство S&P прогнозирует рост реальных располагаемых доходов граждан РФ в 2018 году на фоне роста розничного кредитования в стране. Об этом говорится в отчете агентства о развитии российского банковского сектора в 2018 году.
"По нашим оценкам, в 2018 году рост в сегменте розничного кредитования может составить около 13-15%. Уровень реальных располагаемых доходов и доверия клиентов может постепенно повышаться в долгосрочной перспективе вследствие относительно низких темпов инфляции", — говорится в отчете.
Кроме того S&P отмечает и восстановление темпов и в корпоративном кредитовании, хотя и прогнозирует менее высокие темпы роста, чем в 2013-2016 годах.
"Компании существенно снизили долговую нагрузку в последние несколько лет и придерживались очень взвешенного подхода в отношении новых капиталовложений и заимствований", — поясняют в агентстве.
Так, по прогнозам S&P, объем кредитования юрлиц в 2018 году может вырасти на 4-6%, а в целом рост активов банковского сектора РФ будет на уровне 7-10% на фоне медленного восстановления российской экономики.
"Наше мнение обусловлено нашим прогнозом относительно цен на нефть на уровне в среднем около $60/барр. В 2018 году и $55/барр. в 2019 году, а также ожидаемыми темпами экономического роста на уровне 1,8% в год в 2018 году в сравнении с прогнозируемым показателем 1,7% в среднем в 2019-2021 годах", — поясняют в агентстве.
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