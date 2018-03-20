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Меркель надеется, что ЕС не придется реагировать на новые пошлины США
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Меркель надеется, что ЕС не придется реагировать на новые пошлины США 

РИА Новости 3 часа назад
БЕРЛИН, 20 мар — РИА Новости. Ирландия и Германия выступают против протекционистских мер и надеются, что ЕС не придется реагировать на дополнительные пошлины со стороны США, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместном брифинге с ирландским коллегой в Берлине.
"Ирландия и Германия выступают на свободную мировую торговлю, мы не хотим никаких протекционистских мер и хотим действовать в рамках международной системы ВТО. Мы надеемся, что нам не придется реагировать на пошлины, дополнительные пошлины, о которых ведутся переговоры со стороны еврокомиссара (Сесилии Мальмстрем) с американской администрацией", — сказала Меркель.
Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. При этом Белый дом заявил, что США допускают исключения из новых пошлин для Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят Соединенные Штаты, что их продукция «больше не угрожает национальной безопасности».
Ранее во вторник Мальмстрем подтвердила свою встречу с министром торговли США Уилбуром Россом в Вашингтоне для обсуждения исключения Евросоюза из-под действия новых пошлин США на импорт стали и алюминия.
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