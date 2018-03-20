Меркель надеется, что ЕС не придется реагировать на новые пошлины США

"Ирландия и Германия выступают на свободную мировую торговлю, мы не хотим никаких протекционистских мер и хотим действовать в рамках международной системы ВТО . Мы надеемся, что нам не придется реагировать на пошлины, дополнительные пошлины, о которых ведутся переговоры со стороны еврокомиссара ( Сесилии Мальмстрем ) с американской администрацией", — сказала Меркель.

Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. При этом Белый дом заявил, что США допускают исключения из новых пошлин для Канады Мексики , а также других стран, которые убедят Соединенные Штаты, что их продукция «больше не угрожает национальной безопасности».

Ранее во вторник Мальмстрем подтвердила свою встречу с министром торговли США Уилбуром Россом в Вашингтоне для обсуждения исключения Евросоюза из-под действия новых пошлин США на импорт стали и алюминия.