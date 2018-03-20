МЭР разработает план увеличения доли инвестиций в основной капитал до 25% ВВП 

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития к 7 мая должно разработать проект плана по увеличению доли инвестиций в основной капитал до 25% ВВП. Это следует из указаний премьер-министра РФ Дмитрия Медведева во исполнение поручений президента России по реализации послания Федеральному собранию.
Кроме того, Медведев дал указания Минфину, Минсельхозу, Минтрансу, Минпромторгу, Минстрою, Минздраву, Минтруду, Минобрнауки, Минкомсвязи и Минэнерго до 25 апреля направить в Минэкономразвития предложения для включения в проект плана действий.