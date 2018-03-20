На Украине допустили отказ от программы МВФ

На Украине допустили отказ от новой программы МВФ

«Мы можем инициировать новую программу, но, возможно, и не будем делать этого. Если пойдём по этому пути, то его надо хорошо продумать», — сказал он. Глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк заявил, что Киев может отказаться от инициализации новой программы с Международным валютным фондом (МВФ) в 2019 году. Об этом он заявил украинскому бюро BBC.

При этом он добавил, что всё будет зависеть от инициативы Украины.

«Выполнение нынешней программы я не могу оценить ни положительно, ни негативно. Мы должны были уже получить пятый транш от МВФ», — заключил он. Также Данилюк отметил, что нет требований действующей программы сотрудничества с МВФ, которые бы Украина категорически не выполняла.

Ранее украинский министр предупредил о дефолте при прекращении сотрудничества с фондом.