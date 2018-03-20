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Медведев поручил МЭР представить план по ускорению роста инвестиций
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Медведев поручил МЭР представить план по ускорению роста инвестиций 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития представить план по ускорению роста инвестиций до 25% ВВП. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Минэкономразвития России (М. С. Орешкину) с учетом полученных предложений подготовить и представить в правительство России проект плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25% их доли в валовом внутреннем продукте — до 7 мая 2018 года", — сказано в поручении.
Проект доклада президенту по данному вопросу поручено представить до 26 июня 2018 года.
Ранее сообщалось, что Медведев поручил правительству проработать поручения президента.
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