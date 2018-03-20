Президент Российского газового союза Сергей Чижов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со строительством «Северного потока — 2». По словам эксперта, посредничество Украины в транзите газа через этот газопровод маловероятно, поскольку Европа сделает всё возможное, чтобы побыстрее наладить поставки топлива.
«Чисто потенциально такая возможность существует, но по состоянию на сегодня вероятность достаточно мала. Насколько я понимаю, Европа заинтересована в стабильных поставках газа, поэтому, я думаю, что всё будет нормально», — отметил Чижов.
Как считает эксперт, на данный момент внутри Еврокомиссии существует некий конфликт: часть стран пытаются блокировать развитие газотранспортных сетей и в России, и на территории ЕС, которые должны взаимодействовать с первым и вторым «Северным потоком».
Ранее заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с RT рассказал, что требование американских сенаторов заблокировать реализацию проекта «Северный поток — 2», с которым они обратились к властям США, говорит о попытке сорвать выгодное для европейцев партнёрство.
Также заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с ФАН заявил, что «роль российского газа для экономики Великобритании будет расти, несмотря на политический кризис».