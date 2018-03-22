Доступность жилья: 15 городов России

Москва , 22 марта — «Вести. Экономика». Аналитики ЦИАН проанализировали средние цены на жилье и среднемесячную зарплату в крупных городах России и рассчитали, сколько лет необходимо средней семье из двух человек, чтобы накопить на квартиру (при условии, что весь доход будет откладываться на приобретение жилья).

Расчеты выполнялись для 49 кв. м в новостройке и 54 кв. м на вторичном рынке.

Ниже представляем 15 городов России с самым доступным жильем. 1. Челябинск

Индекс доступности на первичном рынке, лет: 2,1 Индекс доступности на вторичном рынке, лет: 2,4 Рейтинг крупных городов-миллионников России по индексу доступности жилья на первичном рынке возглавил Челябинск.

Для того, чтобы купить квартиру в новостройке в столице Челябинской области , местному жителю потребуется 2,1 год, на вторичном рынке данный показатель немного больше — 2,4 года.

Здесь среднемесячный доход работника в 2017 году (38 тыс. руб.) почти сопоставим с ценой одного квадратного метра жилья на первичном рынке (39 тыс. руб. /кв. м). 2. Красноярск

Индекс доступности на первичном рынке, лет: 2,2 Индекс доступности на вторичном рынке, лет: 2,6 На втором месте Красноярск, где индекс доступности жилья составил 2,2 года.

Для покупки квартиры на вторичном рынке, семье из Красноярска потребуется откладывать деньги в течении 2,6 лет. 3. Омск

Индекс доступности на первичном рынке, лет: 2,3 Индекс доступности на вторичном рынке, лет: 2,9 Методология — индекс доступности жилья рассчитан, как соотношение средней стоимости типичной квартиры к среднестатистическому годовому доходу домохозяйства, состоящего из 2 работающих человек. 4. Самара

Индекс доступности на первичном рынке, лет: 2,4 Индекс доступности на вторичном рынке, лет: 3,3 При сравнении индекса доступности на первичном и на вторичном рынке жилья наиболее существенные различия наблюдаются в Самаре.

При покупке жилья на первичном рынке местному жителю надо будет откладывать деньги 2,4 года, против 3,3 лет на вторичном рынке.

Прежде всего, такие различия связаны с тем, что наибольшая доля квартир на первичном рынке Самары сконцентрирована в периферийных районах, а предложения на вторичном рынке в центральной части города. 5. Воронеж

Индекс доступности на первичном рынке, лет: 2,4 Индекс доступности на вторичном рынке, лет: 2,9 Расчёты производились по 47 крупнейшим городам России.

Учтены данные по средней зарплате за 2017 год и средние цены на жилье по состоянию на февраль 2018 года. 6. Волгоград

Индекс доступности на первичном рынке, лет: 2,6 Индекс доступности на вторичном рынке, лет: 3,1 В 8 городах (из 47 крупнейших по численности населения в РФ) среднестатистической семье потребуется более 3 лет для накопления на новое жильё площадью 49 кв. м на первичном рынке, в остальных городах данный показатель составит от 2 до 3 лет. 7. Новосибирск

Индекс доступности на первичном рынке, лет: 2,6 Индекс доступности на вторичном рынке, лет: 3,3 На вторичном рынке индекс доступности жилья больше 3 лет в 11% городов.

Средний индекс доступности жилья в городах-миллионниках для первичного рынка составляет 2,81, для вторичного рынка 3,31.

Т.о., жилье в новостройках на 18% доступнее, чем на вторичном рынке. 8. Екатеринбург

Индекс доступности на первичном рынке, лет: 2,7 Индекс доступности на вторичном рынке, лет: 3,3 При расчёте индекса по первичному рынку в выборку попали квартиры площадью от 40 до 60 кв. м, для вторичного рынка используется средняя стоимость 2-комнатной квартиры. 9. Пермь

Индекс доступности на первичном рынке, лет: 2,7 Индекс доступности на вторичном рынке, лет: 3,1 Пермь занимает девятую строчку рейтинга. Здесь уровень доступности жилья в новостройках составляет 2,7 года.

Для того, чтобы накопить на квартиру на вторичном рынке, необходимо экономить 3,1 лет. 10. Ростов-на-Дону

Индекс доступности на первичном рынке, лет: 2,8 Индекс доступности на вторичном рынке, лет: 3,2 Замыкает десятку городов с самым высоким уровнем доступности жилья Ростов-на-Дону.

Здесь купить квартиру в новостройке можно за 2,8 года, а на вторичном рынка — за 3,2 года. 11. Уфа

Индекс доступности на первичном рынке, лет: 3,0 Индекс доступности на вторичном рынке, лет: 3,5 Столица Башкортостана оказалась на 11 месте среди городов с самым доступным жильем.

Здесь индекс доступности на первичном рынке составляет 3 года, а на вторичном — 3,5 года. 12. Нижний Новгород

Индекс доступности на первичном рынке, лет: 3,1 Индекс доступности на вторичном рынке, лет: 3,3 Наименьшие различия между доступностью жилья на первичном и вторичном рынках отмечены в Нижнем Новгороде, здесь индекс составил 3,1 и 3,3 соответственно. 13. Казань

Индекс доступности на первичном рынке, лет: 3,5 Индекс доступности на вторичном рынке, лет: 4,0 Казань занимает 13 место среди городов с самым доступным жильем.

Здесь купить жилье в новостройке можно за 3,5 года, а на вторичном рынке — за 4 года. 14. Санкт-Петербург

Индекс доступности на первичном рынке, лет: 3,7 Индекс доступности на вторичном рынке, лет: 4,3 Несмотря на то, что Москва и Санкт-Петербург являются лидерами по уровню среднего дохода за 2017 год, жителям данных городов придётся дольше всех откладывать на квартиру — 4,0 и 3,7 лет соответственно. 15. Москва

Индекс доступности на первичном рынке, лет: 4,0 Индекс доступности на вторичном рынке, лет: 4,5 По сравнению с 2013 годом ситуация с доступностью жилья на первичном рынке Москвы заметно улучшилась.

Ещё 4 года назад для того, чтобы купить квартиру в столице России, потенциальному покупателю пришлось бы откладывать деньги более 4 лет, а теперь индекс доступности жилья составляет 3,4 года.

Такие положительные изменения связаны с тем, что номинальная заработная плата за рассматриваемый период росла быстрее, чем цена квадратного метра (+39% и +16% соответственно).

Аналогичные тенденции характерны и для большинства других региональных центров.