Почему потребление в России будет расти быстрее ВВП

Москва, 20 марта — «Вести. Экономика» В долгосрочной перспективе потребление останется одним из главных факторов, наряду с инвестициями и экспортом обеспечивающих рост ВВП России, отмечает Антон Струченевский, главный экономист Sberbank CIB.

Антон Струченевский, главный экономист Sberbank CIB Потребление, скорее всего, продолжит расти опережающими темпами по сравнению с ВВП, хотя разрыв будет не столь драматичным, как в 2001–2008 годах (когда рост ВВП составлял в среднем 6,6%, а рост потребления — 10,9%) и в 2011–2013 годах (соответственно 3,3% и 6,6%). По нашим прогнозам, рост ВВП в 2018 году будет равен 1,9%, а рост потребления — около 3%. В ближайшие годы разница примерно в 1–2 п. п. (в пользу потребления) будет сохраняться в связи с восстановлением реальных располагаемых доходов населения и умеренным сглаживанием неравенства в доходах населения. Демографические факторы (возможное уменьшение рабочей силы) и повышение профессионализма работников будут стимулировать рост зарплат. В 2001–2008 годах рост реальных располагаемых доходов был на высоком уровне благодаря повышению цен на нефть и стимулирующей бюджетной политики. После кризиса 2008 года он замедлился, но потребление получило импульс к росту за счет увеличения объемов розничного кредитования в 2011–2013 годах (и снижения нормы сбережений). После кризисных событий 2014 года население было вынуждено адаптироваться к более высоким процентным ставкам, что привело к сокращению объема заимствований, повышению нормы сбережений и уменьшению потребления в 2015–2016 годах. В прошлом году рост заимствований возобновился, стимулируя потребление. Тем не менее в более долгосрочной перспективе динамику потребления будет определять динамика реальных располагаемых доходов населения. Начиная с 1999 года (т. е. с начала восстановления экономики после развала СССР) рост реальных зарплат неизменно опережал рост производительности труда (исключением стали только сам 1999 год и 2015й). В 2009 году значительный разрыв в динамике двух показателей, возникший в 2000–2008 годах, заметно уменьшился. Однако в дальнейшем, в период с 2009 по 2014 год, годовой рост производительности труда в среднем составлял 2,4%, а реальных зарплат — 4,5%. Мы полагаем, что это долгосрочный тренд, который отражает ситуацию, сложившуюся на рынке труда. Какую динамику рабочей силы мы можем ожидать в будущем? Ее важным источником являются граждане трудоспособного возраста, который на данный момент в России составляет 16–59 лет для мужчин и 16–54 лет — для женщин. Эта динамика характеризуется тремя основными тенденциями. Во-первых, численность населения в трудоспособном возрасте с 2007 года уменьшается, опустившись с 90,2 млн в 2008 году до 83,2 млн в 2017м. Во-вторых, этот показатель продолжит уменьшаться до середины 2020х годов и достигнет минимума примерно в 79,0 млн, что на 4,2 млн меньше текущего показателя. В-третьих, несмотря на уменьшение численности населения в трудоспособном возрасте, рабочая сила в период с 2004 по 2017 год увеличилась. Уменьшение численности населения в трудоспособном возрасте произошло на фоне сравнительно позитивных демографических трендов, в условиях роста общей численности населения, и хотя, согласно официальному демографическому прогнозу, она немного сократится (к 2036 году примерно на 1 млн человек до 145,9 млн), численность населения в трудоспособном возрасте снизится более существенно (на 4,2 млн человек). Эта ситуация отражает демографические проблемы, унаследованные Россией со времен Великой Отечественной войны. Демографическая ситуация ухудшилась в 1990х, когда на фоне трудной экономической ситуации возросшая смертность и снизившаяся рождаемость усугубили общую картину. С тех пор ситуация улучшилась: разница между рождаемостью и смертностью близка к нулю. Тем не менее численность населения в трудоспособном возрасте неизбежно продолжит уменьшаться. Существует еще два источника, за счет которых компенсируется сокращение населения в трудоспособном возрасте: мигранты и лица, вышедшие из трудоспособного возраста, но продолжающие работать. В ближайшие годы эти две категории останутся в числе основных источников трудовых ресурсов, если правительство не повысит пенсионный возраст. Что же касается мигрантов, то они также продолжат замещать россиян в качестве источника рабочей силы. К тому же рабочая сила становится более квалифицированной, что является очень важной тенденцией, поскольку это означает, что производительность труда продолжит повышаться, поддерживая экономический рост. Учитывая демографическую ситуацию, мы не можем полностью исключить сценарий сокращения рабочей силы в ближайшие годы. Это является фактором риска для экономического роста, но может быть компенсировано за счет повышения производительности труда. В целом для роста экономики необходимо будет, чтобы в числе основных факторов были накопление капитала и высокая инвестиционная активность. Безработица, вероятно, останется очень низкой, а спрос на высококвалифицированную рабочую силу продолжит расти. В России к тому же пока сохраняется довольно сильное неравенство доходов. Мы оцениваем его по коэффициенту Джини, значение которого может варьировать от 0% (абсолютное равенство) до 100% (абсолютное неравенство). Несмотря на увеличение неравенства доходов в России по коэффициенту Джини в период с 1999 по 2007 год, уровень бедности в стране снизился. За последние 20 лет неравенство доходов увеличилось, но уровень бедности снизился. Страны, где значение коэффициента Джини примерно такое же, как в России (39–43%), сильно различаются между собой: в их число входят не только такие богатейшие страны, как Катар и США, но и такой быстро растущий рынок, как Китай, а также беднейшие страны мира (Бурунди и Демократическая республика Конго). Это говорит о том, что не существует каких-то универсальных зависимостей, позволяющих связать неравенство в доходах и темпы экономического роста, богатство или бедность страны. Скорее, у каждой страны своя индивидуальная история. Как мы отмечали выше, заработная плата обеспечивает самый существенный вклад в доходы населения. С 2000 года неравенство заработной платы сократилось, и коэффициент Джини для заработной платы снизился с 50% примерно до 41% в 2017 году. Такое изменение связано со снижением безработицы и изменениями в структуре трудовых ресурсов (особенно с сокращением доли неквалифицированных рабочих). Мы полагаем, что эта тенденция сохранится, в том числе благодаря спросу и предложению на рынке труда. С одной стороны, рабочая сила становится более квалифицированной (уровень образования повышается), а с другой — можно ожидать сокращения числа трудоспособного населения в трудовых ресурсах при сохранении устойчивого спроса на сотрудников. Тенденции рынка труда говорят о том, что неравенство заработных плат уменьшилось по сравнению с 2000 годом. Со временем, в 2008 году, начало сокращаться и неравенство в распределении доходов. Текущая социальная политика российского правительства предполагает поддержку самых малообеспеченных групп населения не только за счет социальных выплат, но и путем повышения минимальной оплаты труда таким образом, чтобы она соответствовала прожиточному минимуму. Эти меры будут влиять на доходы самых бедных групп населения и могут оказывать поддержку потреблению, особенно в продуктовом сегменте. Таким образом, в среднесрочной перспективе реальный располагаемый доход и потребление продолжат расти быстрее, чем ВВП. Тем не менее рост будет более сбалансированным, чем в 2001–2008 и 2011–2013 годах, а инфляция в результате останется ниже официального целевого уровня 4%.