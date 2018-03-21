Украина сильно переплатит за альтернативу газу РФ

За катарский газ Украине придется сильно переплатить

Катарский СПГ обойдется Украине в полтора раза дороже, чем реверсный (российский) газ, покупаемый у Европы. Заявление Порошенко о перспективе получения газа из Катара выглядит полностью популистским, говорят эксперты.

Так он прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о готовности Катара продавать Киеву сжиженный газ. По словам украинского президента, поставки могут идти через терминал в Польше или через турецкий пролив Босфор.

Как оценивать данное заявление Порошенко? Оно выглядит в большей степени популистским, нежели реалистичным. В покупке Украиной катарского СПГ нет ни экономического, ни даже политического смысла, считает Юшков. В покупке реверсного газа в Европе или желании брать СПГ в США тоже нет экономической целесообразности, однако здесь присутствует хотя бы политическая мотивация. Деньги украинского бюджета переходят американцам или европейцам, которых Киев тем самым благодарит за политическую поддержку. К тому же ряд украинских чиновников владеют долями в посреднических компаниям, перепродающих российский газ Нафтогазу

Что касается поставки катарского газа через турецкий пролив Босфор, то этот маршрут крайне маловероятен, считает собеседник. И дело здесь не только в высокой цене топлива. Этот вариант предполагает, что Украина построит, арендует или купит плавучий СПГ-терминал на своем побережье, откуда проведет трубу до собственной ГТС.

Предыдущая попытка Киева построить в Одессе СПГ-терминал закончилась безумной аферой. В 2012 году состоялась церемония подписания договора с испанской группой Gas Natural Fenosa о строительстве терминала. Украинские чиновники провозгласили этот день Днем энергетической независимости Украины. А на следующий день весь мир узнал, что происходящее оказалось фарсом. Человек, который подписывал договор от имени испанской компании в присутствии президента Украины, оказался аферистом, а сама испанская компания узнала об этом соглашении из новостей.

Но самое важное в планах Украины получать СПГ — позиция Турции

«Анкара заявила, что не разрешит проходить на Украину газовозам через свои проливы, потому что проливы и так загружены, это создает риски аварий. И сейчас никакого разрешения со стороны Турции Украина не получала. И большой вопрос будут ли турки портить отношения с Россией. В любом случае, Украина станет заложником российско-турецких отношений», — напоминает Юшков.

Второй вариант — поставки катарского газа через Польшу — технически реален. Более того, польский СПГ-терминал недозагружен, и Варшава с удовольствием будет прокачивать газ и зарабатывать на этом. Вопрос лишь в том, найдет ли Украина деньги на покупку катарского газа. Более того, Нафтогазу придется платить полякам за пользование инфраструктурой их СПГ-терминала и за транзит через всю Польшу на Украину.