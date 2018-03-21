Украина сильно переплатит за альтернативу газу РФ

Катарский СПГ обойдется Украине в полтора раза дороже, чем реверсный (российский) газ, покупаемый у Европы. Заявление Порошенко о перспективе получения газа из Катара выглядит полностью популистским, говорят эксперты.
Если сейчас Украина переплачивает за покупку российского газа через европейских посредников 10-15 долларов летом, и до 50 долларов за тысячу кубометров зимой, то за катарский СПГ ей придется платить в среднем в полтора раза дороже. Кроме того, нужно учесть плату за транзит через Польшу или проход по проливу Босфор. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета Игорь Юшков.
«Чем выше будет цена на азиатских премиальных рынках, тем дороже для Украины будет катарский СПГ. Для Катара все равно, куда поставлять: кто даст выше цену, туда газ и пойдет», — говорит эксперт.
Так он прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко о готовности Катара продавать Киеву сжиженный газ. По словам украинского президента, поставки могут идти через терминал в Польше или через турецкий пролив Босфор.
Как оценивать данное заявление Порошенко? Оно выглядит в большей степени популистским, нежели реалистичным. В покупке Украиной катарского СПГ нет ни экономического, ни даже политического смысла, считает Юшков. В покупке реверсного газа в Европе или желании брать СПГ в США тоже нет экономической целесообразности, однако здесь присутствует хотя бы политическая мотивация. Деньги украинского бюджета переходят американцам или европейцам, которых Киев тем самым благодарит за политическую поддержку. К тому же ряд украинских чиновников владеют долями в посреднических компаниям, перепродающих российский газ Нафтогазу.
Что касается поставки катарского газа через турецкий пролив Босфор, то этот маршрут крайне маловероятен, считает собеседник. И дело здесь не только в высокой цене топлива. Этот вариант предполагает, что Украина построит, арендует или купит плавучий СПГ-терминал на своем побережье, откуда проведет трубу до собственной ГТС.
Предыдущая попытка Киева построить в Одессе СПГ-терминал закончилась безумной аферой. В 2012 году состоялась церемония подписания договора с испанской группой Gas Natural Fenosa о строительстве терминала. Украинские чиновники провозгласили этот день Днем энергетической независимости Украины. А на следующий день весь мир узнал, что происходящее оказалось фарсом. Человек, который подписывал договор от имени испанской компании в присутствии президента Украины, оказался аферистом, а сама испанская компания узнала об этом соглашении из новостей.
Но самое важное в планах Украины получать СПГ — позиция Турции.
«Анкара заявила, что не разрешит проходить на Украину газовозам через свои проливы, потому что проливы и так загружены, это создает риски аварий. И сейчас никакого разрешения со стороны Турции Украина не получала. И большой вопрос будут ли турки портить отношения с Россией. В любом случае, Украина станет заложником российско-турецких отношений», — напоминает Юшков.
Второй вариант — поставки катарского газа через Польшу — технически реален. Более того, польский СПГ-терминал недозагружен, и Варшава с удовольствием будет прокачивать газ и зарабатывать на этом. Вопрос лишь в том, найдет ли Украина деньги на покупку катарского газа. Более того, Нафтогазу придется платить полякам за пользование инфраструктурой их СПГ-терминала и за транзит через всю Польшу на Украину.
«Если эти поставки будут, то это будут скорее единичный партии, чтобы показать, как Украина диверсифицирует поставки газа из разных источников», — резюмирует Юшков.