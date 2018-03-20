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Порошенко заявил о готовности Катара поставлять СПГ Украине
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Порошенко заявил о готовности Катара поставлять СПГ Украине 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с эмиром Катара Тамимом бин Хамад Аль Тани заявил о готовности этой страны поставлять Украине сжиженный природный газ (СПГ).
«Мы договорились о том, что Катар готов предоставить нам сжиженный газ», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.
Украинский президент отметил, что поставки катарского СПГ возможны через терминал в Польше, а также по турецкому маршруту через Босфор. Он добавил, что переговоры по этому вопросу состоятся в ближайшее время.
По словам Порошенко, поставки от «надежного партнера Украины» — Катара — создадут уникальные возможности повышения энергетической безопасности Украины.
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 Ещё 15 источников 
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