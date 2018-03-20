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Названы сроки начала работы tax free в России
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Система tax free заработает до начала ЧМ по футболу 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Во всех городах-участниках ЧМ-2018 до начала его проведения заработает система tax free — возврата уплаченного НДС. Об этом журналистам сообщил замглавы Федеральной таможенной службы Тимур Максимов.
Он подчеркнул, что система заработает раньше старта чемпионата, так как необходимо ее протестировать. Напомним, что 12 февраля председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о введении системы tax free в пилотном режиме в шести аэропортах страны — в авиаузлах Москвы, Санкт-Петербурге и Сочи. Пилотный режим будет действовать до 31 декабря 2018 года.
По словам заместителя руководителя Федеральной налоговой службы России Дмитрия Сатина, право на возврат уплаченного НДС имеют все иностранцы, кроме граждан государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Для того, чтобы вернуть уплаченный НДС, необходимо выполнить ряд условий. Так, купленный товар должен быть вывезен с территории ЕАЭС в течение трех месяцев после приобретения.
Другое требование — покупка должна быть на сумму не меньше 10 тысяч рублей в течение одного календарного дня. При этом tax free не действует в отношении подакцизных товаров: иными словами, вернуть НДС за сигареты или даже дорогую сувенирную водку иностранные туристы не смогут. Обратиться за компенсацией можно будет в течение года после покупки.
Для возврата НДС иностранец должен предъявить паспорт и специальный чек, выдаваемый магазином, с отметкой таможенного органа, подтверждающей вывоз товара. Предполагается, что в большинстве случаев вернуть деньги можно будет в аэропортах на специальных пунктах после зон таможенного контроля. Из возвращаемой суммы НДС оператор будет удерживать комиссию.
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