Шувалов: чиновники должны получать как в корпорациях

Москва, 20 марта — «Вести. Экономика». Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию.

"Работа должна быть достойно оплачиваемой. Никто не хочет коррупции. В Сингапуре, чтобы победить коррупцию они пошли на беспрецедентные меры и установили зарплату членам правительства такую же как в крупных корпорациях. Правительство — это та же корпорация", — пояснил он в эфире радио «Вести ФМ». Шувалов также рассказал о возможностях «закрутить спираль роста». "Мы в начале фазы роста. Мы ожидаем, что в ближайшие годы мы будем переживать серьезный экономический рост и без западных денег (притока иностранного капитала — ред.). Если будут западные деньги, то очень хорошо", — отметил Шувалов. «Во-первых, у нас много внутренних накоплений — вкладов физлиц, деньги на счетах корпораций. И люди, и компании пока ожидают — когда же они почувствуют, что для них наступает время инвестиций», — пояснил он. ВВП РФ вырос на 1,5% по итогам 2017 г. после снижения на 0,2% в 2016 г. "Мы рассчитываем на то, что в течение 2018 г. мы будем переживать более высокие темпы экономического роста, нежели в 2017 г., и что ситуация в бизнесе и на крупных предприятиях будет более здоровой, и мы сможем более активно работать с нашими контрагентами, как внутри страны, так и за рубежом. Экспорт будет выше по итогам 2018 г., чем в 2017 г. ", — отметил Шувалов