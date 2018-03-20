Ещё
Шувалов: чиновники должны получать как в корпорациях
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шувалов: чиновники должны получать как в корпорациях 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 20 марта — «Вести. Экономика». Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию.
"Работа должна быть достойно оплачиваемой. Никто не хочет коррупции. В Сингапуре, чтобы победить коррупцию они пошли на беспрецедентные меры и установили зарплату членам правительства такую же как в крупных корпорациях. Правительство — это та же корпорация", — пояснил он в эфире радио «Вести ФМ». Шувалов также рассказал о возможностях «закрутить спираль роста». "Мы в начале фазы роста. Мы ожидаем, что в ближайшие годы мы будем переживать серьезный экономический рост и без западных денег (притока иностранного капитала — ред.). Если будут западные деньги, то очень хорошо", — отметил Шувалов. «Во-первых, у нас много внутренних накоплений — вкладов физлиц, деньги на счетах корпораций. И люди, и компании пока ожидают — когда же они почувствуют, что для них наступает время инвестиций», — пояснил он. ВВП РФ вырос на 1,5% по итогам 2017 г. после снижения на 0,2% в 2016 г. "Мы рассчитываем на то, что в течение 2018 г. мы будем переживать более высокие темпы экономического роста, нежели в 2017 г., и что ситуация в бизнесе и на крупных предприятиях будет более здоровой, и мы сможем более активно работать с нашими контрагентами, как внутри страны, так и за рубежом. Экспорт будет выше по итогам 2018 г., чем в 2017 г. ", — отметил Шувалов
Вести.Ru: последние новости
В Госдуму внесен законопроект об обороте криптовалют Ли Кэцян призвал увеличить торговый оборот РФ и КНР Почему потребление в России будет расти быстрее ВВП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза114
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»86
Трамп все-таки поздравил Путина145
Посол РФ вызван в МИД Чехии129
Пригожин обрушился на Макаревича139
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение