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Эксперты выяснили насколько подорожал зарубежный отдых в 2017 году
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Эксперты выяснили насколько подорожал зарубежный отдых в 2017 году 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Средняя сумма трат россиян на отдых за рубежом в 2017 году составила 58 230 рублей, сообщает АТОР.
Показатель 2017 года на 7% превышает средние затраты в 2016 году — 54 230 рублей. При этом в сравнении с 2015 годом рост составил 51%, с 2014 годом — 55%. Показатель докризисного 2013 года — 34 977 рублей на человека, что на 67% ниже прошлого, 2017 года.
При этом отмечается, что рост цен на зарубежные поездки в 2017 году не коррелирует с динамикой средневзвешенного курса евро.
Средняя продолжительность заграничного отдыха половины россиян в 2017 году составила полторы-две недели. Выросло число тех, кто путешествует одну неделю, и значимо сократилось количество путешествующих более двух недель.
81% опрошенных предпочитают останавливаться в отелях, остальные выбирают другие форматы размещения.
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