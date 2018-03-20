Эксперты выяснили насколько подорожал зарубежный отдых в 2017 году

МОСКВА , 20 мар — РИА Новости . Средняя сумма трат россиян на отдых за рубежом в 2017 году составила 58 230 рублей, сообщает АТОР.

Показатель 2017 года на 7% превышает средние затраты в 2016 году — 54 230 рублей. При этом в сравнении с 2015 годом рост составил 51%, с 2014 годом — 55%. Показатель докризисного 2013 года — 34 977 рублей на человека, что на 67% ниже прошлого, 2017 года.

При этом отмечается, что рост цен на зарубежные поездки в 2017 году не коррелирует с динамикой средневзвешенного курса евро.

Средняя продолжительность заграничного отдыха половины россиян в 2017 году составила полторы-две недели. Выросло число тех, кто путешествует одну неделю, и значимо сократилось количество путешествующих более двух недель.

81% опрошенных предпочитают останавливаться в отелях, остальные выбирают другие форматы размещения.