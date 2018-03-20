Украина с Катаром договорились о военно-техническом сотрудничестве 

Президент Украины Петр Порошенко и эмир Катара, шейх Тамим бин Хамад Аль Тани во вторник присутствовали на подписании договора между кабмином Украины и правительством Катара о военно-техническом сотрудничестве.
«Подписание документа будет способствовать активизации взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества между двумя государствами в военно-технической области с использованием новейших научных и технических достижений в оборонной промышленности. Документ будет способствовать укреплению дружеских отношений между Украиной и Катаром, направленных на совершенствование обороноспособности двух государств», — сообщает пресс-служба Порошенко.