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Украина с Катаром договорились о военно-техническом сотрудничестве
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Украина с Катаром договорились о военно-техническом сотрудничестве 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Прайм
Президент Украины Петр Порошенко и эмир Катара, шейх Тамим бин Хамад Аль Тани во вторник присутствовали на подписании договора между кабмином Украины и правительством Катара о военно-техническом сотрудничестве.
«Подписание документа будет способствовать активизации взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества между двумя государствами в военно-технической области с использованием новейших научных и технических достижений в оборонной промышленности. Документ будет способствовать укреплению дружеских отношений между Украиной и Катаром, направленных на совершенствование обороноспособности двух государств», — сообщает пресс-служба Порошенко.
Напомним, Россия и Катар подписали аналогичное межправительственное соглашение в октябре 2017 года.
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