В Госдуме задумались над цифровыми обменниками для криптовалют

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что во втором чтении законопроектов о цифровых финансовых активах и краудфандинге может быть поднят вопрос об обмене криптовалют на рубли.

«В ходе чтения во втором чтении допускаем (все таки и вопрос обращения будет, скажем так, более прописан), что цифровые операторы цифровых активов — цифровые обменники — получат право покупать и продавать криптовалюту за рубли, за иностранные валюты. Но это тема для дискуссии», — заявил Аксаков в ходе Blockchain Breakfast, организованного международной децентрализованной ассоциацией по криптоавлютам и блокчейну IDACB.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, согласно которому цифровые финансовые активы не признаются законным средством платежа на территории России

Тем временем криптовалюта биткоин дешевеет, при этом удерживая позицию выше 9 тыс. долларов за единицу.

По состоянию на 8.49 мск биткоин дешевел на 0,62%, до 9 тыс. 057 долларов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные портала CoinMarketCap.

На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 0,69%, до 9 тыс. 015 долларов, на Binance — на 0,82%, до 9 тыс. 003 долларов.

Другие криптовалюты также пошли на снижение: курс Ethereum опускался в цене на 2,18%, до 572,07 доллара, Ripple — на 3%, до 0,695 доллара, Bitcoin Cash — на 2,38%, до 1 тыс. 048 долларов.

Капитализация рынка криптовалют на данный момент составляет 350 млрд 8 млн долларов, где доля биткоина — около 44% всего рынка крипторынка.

В связи с отсутствием важных новостей, трейдеры продолжают отыгрывать итоги заседания министров финансов и глав центробанков «Большой двадцатки» (G20), которое состоялось в Буэнос-Айресе во вторник.

Участники встречи заявили, что криптоактивы не являются валютой и ненадежны для сохранения средств, однако финансовые лидеры G20 отметили, что криптоактивы в настоящее время не несут угрозы глобальной финансовой стабильности.

Эксперты считают, что существующий нейтральный новостной фон может создать условия для дальнейшего роста курса биткоина.