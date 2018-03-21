Ставленник Трампа уронит рубль

Федерезерв готовится объявить решение по ставкам. Инвесторы считают, что регулятор повысит их уровень на 25 базисных пунктов, но не исключают, что новый глава ФРС Джером Пауэлл может преподнести сюрприз. Ставки могут вырасти сильнее прогнозов, а ставленник Дональда Трампа даст понять, что проведет не три, а четыре раунда повышения. В этом случае стоит ждать ослабления курса рубля, отмечают аналитики.

Федеральная резервная система (ФРС) США вечером 21 марта объявит решение по ставкам. Как ожидается, они будут повышены на 25 базисных пунктов до 1,5-1,75% годовых.

Такое повышение заложено в текущие котировки. Аналитиков и инвесторов интересуют комментарии руководства ФРС, прежде всего, главы регулятора Джерома Пауэлла, которые прояснили бы, сколько раундов повышения будет в текущем году — три, как планировалось, или четыре, как предполагают сегодня многие эксперты.

Даже нескольких прозрачных намеков будет достаточно, чтобы на глобальном рынке началась игра на усиление курса доллара и ослабление других валют, в том числе и рубля.

Для Джерома Пауэлла это будет первое «самостоятельное» заседание в качестве руководителя Федрезерва. На этом посту ставленник Дональда Трампа сменил Джаннет Йеллен

Юрист Пауэлл начинал карьеру в Нью-Йоркском апелляционном суде второго округа США. Он возглавлял совет директоров инвестбанка Dillon, Read & Co. В 1990 году перешел на государственную службу, устроившись в Минфин США . При этом в совет управляющих ФРС Пауэлл входит уже 5 лет.

Президент США уже поделился своими ожиданиями от политики нового главы ФРС. Когда Трамп впервые объявлял кандидатуру Пауэлла, он говорил о том, что дела в экономике США «идут все лучше с каждой неделей» и для поддержки этого прогресса «требуется крепкая монетарная политика и разумный надзор над нашей банковской системой».

Аналитики Sberbank CIB отмечают, что Джером Пауэлл никогда с момента своего прихода в ФРС в 2012 году не отклонялся от «генеральной линии в части процентных ставок, но это не означает, что так будет и дальше».

«Дополнительным подтверждением этого служат события конца февраля, когда, выступая перед Конгрессом, Джером Пауэлл признал, что его оценка перспектив экономики США улучшилась, сославшись на четыре фактора: повышение уровня занятости, ускорение инфляции, улучшение динамики роста мировой экономики и вероятность бюджетного стимулирования», — полагают аналитики. Есть основания полагать, что Джером Пауэлл займет более жесткую позицию в вопросе повышения процентных ставок, считают они.

Вместе с тем Джером Пауэлл отметил, что не хочет торопиться с суждениями относительно итогов переоценки состояния экономики, которые будут представлены на этой неделе. Однако недавние комментарии других представителей ФРС во многом совпадают с его позицией, отмечают в Sberbank CIB.

«Однако интуиция подсказывает, что нужно быть готовым к ужесточению риторики: либо «точечный график» по итогам заседания будет указывать на вероятность еще одного — четвертого — повышения ставки в этом году, либо тон сопутствующего заявления будет более оптимистичным, свидетельствующим о возможности более жестких действий», — рассуждают в Sberbank CIB. Не вполне ясно, какого тона будет придерживаться ФРС на этой неделе. Если руководствоваться логикой, то можно сказать, что, поскольку для Джерома Пауэлла в качестве председателя это заседание будет первым, ставка будет повышена, но в остальном существенных изменений не произойдет.

«Такое сочетание факторов будет неблагоприятным для валют развивающихся рынков, при этом мы не ожидаем продолжительного ослабления евро относительно доллара», — считают аналитики. Если эти опасения оправдаются, то это может позитивно повлиять на курс доллара и доходность гособлигаций США.

«Перегрева опасаются гораздо больше, чем стагнации, потому что у всех жива память о кризисе 2008 года, и логично ожидать от ФРС более жесткой монетарной политики, потому что новый кризис перегрева, если он случится, возможно, не получится залить деньгами», — полагает он. Нервозность инвесторов оправданна, потому что, с одной стороны, инфляция в США сейчас ниже целевого показателя в 2% и составляет всего 1.8%, а с другой стороны, снижение налогов, инициированное Трампом, и протекционистские меры в отношении отечественных производителей могут ускорить рост экономики и вызвать перегрев, говорит аналитик «Алор брокер» Евгений Корюхин

Запустить новую программу количественного смягчения при нынешнем уровне ставок и раздутом балансе ФРС также будет сложно.

Для рубля более высокая резервная ставка ФРС будет означать уменьшение интереса со стороны кэрри-трейдеров, и снижение курса к доллару до отметок 59-60 рублей за доллар. От слишком сильного падения рубль будет сдерживать дорожающая нефть: за баррель Brent дают уже $66.7, а концу недели цена может подняться до $68, добавляет Евгений Корюхин.

Основным сдерживающим фактором для нефтяного рынка по-прежнему остаются США, где производство продолжает расти умеренными темпами, «отъедая» долю рынка ОПЕК . Причем, рост наблюдается как в сланцевом сегменте, так и в традиционной добыче, подчеркивает аналитик.

Если итоги заседания не выйдут за рамки прогнозов, то существенных колебаний на фондовых, сырьевых и валютных площадках, ждать не стоит.