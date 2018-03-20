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Standard & Poor’s прогнозирует рост реальных доходов граждан России
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Standard & Poor’s прогнозирует рост реальных доходов граждан России 

Говорит Москва 5 часов назад
Там это объясняют относительно низкими темпами инфляции.
В S&P также считают, что в текущем году будет отмечен рост в сегменте розничного кредитования в России. По оценкам агентства, он может составить около 13-15%.
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