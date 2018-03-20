Инфляция в Британии в феврале составила 2,7%

Москва, 20 марта — «Вести. Экономика». В феврале рост инфляции в Британии оказался слабее ожиданий, поскольку влияние голосования по Brexit в 2016 г. пропало, снижая давление на потребителей, чья заработная плата росла медленнее уровня цен, пишет Reuters. Официальные данные Национального статистического управления (ONS) показали, что потребительские цены в Британии выросли на 2,7% в прошлом месяце, что стало самым слабым ростом инфляции с июля прошлого года. Такой уровень инфляции оказался ниже, чем ожидаемый опрошенными Reuters экономистами рост на 2,8%. Тем не менее более слабый, чем ожидалось, рост цен вряд ли заставит Банк Англии пересмотреть свои намерения, поскольку регулятор ранее сказал, что процентные ставки необходимо повышать сильнее, чем предполагалось ранее. Инфляция подскочила в Великобритании, после того как большинство британцев на голосовании в 2016 г. решили вывести Британию из состава Европейского союза. Это привело к снижению курса фунта стерлингов и увеличило стоимость импорта. Тем не менее есть признаки того, что инфляция в Великобритании достигла максимума после достижения наивысшего уровня более чем за пять лет в ноябре, когда цены выросли на 3,1%. Более того, фунт стерлингов в последние месяцы восстановил свою стоимость, что указывает на то, что Британия сможет избежать беспорядочного Brexit. Это поможет ослабить инфляционное давление, которое навредило платежеспособности множества домохозяйств. В ONS также сообщили, что цены на жилье в январе выросли на 4,9% в Великобритании, снизившись с 5% в декабре, но этот показатель значительно выше, чем наблюдаемые индексы цен на жилье от ипотечного кредитора Halifax и Nationwide.

Мнение эксперта TeleTrade

Александр Егоров Валютный стратег ГК TeleTrade TeleTrade «Отчеты по инфляции в Великобритании несколько разочаровали: по ряду показателей цифры за февраль вышли хуже консенсус-прогнозов. Так, ключевой показатель, на который ориентируется британский регулятор при оценки инфляционного давления (базовый индекс потребительских цен), в годовом выражении снизился до 2,4% при прогнозе в 2,5%, также снизились темпы роста цен в розничной торговле и на жилую недвижимость. Сокращение показателей теоретически снижает вероятность скорого ужесточения монетарной политики Банка Англии. В моменте британский фунт сдал завоеванные накануне и сегодня с утра позиции. Но для более глобальной оценки важны будут все же конкретные комментарии, которые прозвучат по итогам заседаний ФРС США и Банка Англии во второй половине текущей недели».