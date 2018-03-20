Ещё
Экспорт из Нижегородской области превысил импорт более чем в два раза в январе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экспорт из Нижегородской области превысил импорт более чем в два раза в январе 

Newsroom24 5 часов назад
Фото: Newsroom24
Внешнеторговый оборот Нижегородской области в январе 2018 года вырос более чем на половину по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 605 млн долларов США. Об этом сообщил и.о. директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Владимир Прелов.
«Несмотря на то, что январь является не самым продуктивным месяцем, внешняя торговля региона показала хорошую динамику», — продолжил Владимир Прелов.
Особое внимание и.о. директора департамента обратил на то, что экспорт более чем в два раза превысил импорт. По мнению Владимира Прелова, это стало возможным не только благодаря изначально развитому промышленному потенциалу Нижегородской области, но и повышению интереса иностранных деловых кругов к сотрудничеству, а также расширению географии стран — внешнеэкономических партнеров региона.
По информации департамента внешних связей, экспорт из Нижегородской области в январе 2018 года составил более 412 млн долларов, причем большая его часть пришлась на поставки в Нидерланды (87,4 млн долларов). Кроме того, основными партнерами региона стали также Турция, Болгария и Финляндия.
Основной рост поставок за рубеж отмечался по таким товарным группам, как металлы и изделия из них (272%), изделия из кожи и меха (67%), продукция химической промышленности (58%) и машиностроительной отрасли (56%). Темпы прироста экспорта составили 67,5%.
Импорт в январе превысил 193 млн долларов. Лидером по этому показателю оказалась Германия, импорт продукции из которой составил 27 млн долларов. Вторую позицию занял Китай, далее расположились Австрия и Франция. Основное увеличение импортируемой продукции пришлось на такие группы товаров, как кожевенное сырье, пушнина и изделия из них (292%), а также на продукцию деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (56%). В целом, в январе 2018 года темпы прироста импорта составили 32,2%.
Ранее сообщалось, что, по данным Федеральной таможенной службы России, Нижегородская область вошла в число 15 регионов-лидеров в России по несырьевому неэнергетическому экспорту. За 2017 год экспорт несырьевых неэнергетических товаров из Нижегородской области достиг 2 млрд 950 млн долларов США. Доля несырьевых товаров в экспорте региона составила 76%.
Newsroom24: последние новости
200 млн рублей дополнительно выделят на поддержку нижегородской промышленности Прием граждан проведет 27 марта управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Нижегородской области Программа поддержки местных инициатив в Нижегородской области будет продолжена и в 2018 году
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза114
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»86
Трамп все-таки поздравил Путина145
Посол РФ вызван в МИД Чехии129
Пригожин обрушился на Макаревича139
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение