Экспорт из Нижегородской области превысил импорт более чем в два раза в январе

Внешнеторговый оборот Нижегородской области в январе 2018 года вырос более чем на половину по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 605 млн долларов США. Об этом сообщил и.о. директора департамента внешних связей правительства Нижегородской области Владимир Прелов.

«Несмотря на то, что январь является не самым продуктивным месяцем, внешняя торговля региона показала хорошую динамику», — продолжил Владимир Прелов.

Особое внимание и.о. директора департамента обратил на то, что экспорт более чем в два раза превысил импорт. По мнению Владимира Прелова, это стало возможным не только благодаря изначально развитому промышленному потенциалу Нижегородской области, но и повышению интереса иностранных деловых кругов к сотрудничеству, а также расширению географии стран — внешнеэкономических партнеров региона.

Болгария и Финляндия. По информации департамента внешних связей, экспорт из Нижегородской области в январе 2018 года составил более 412 млн долларов, причем большая его часть пришлась на поставки в Нидерланды (87,4 млн долларов). Кроме того, основными партнерами региона стали также Турция

Основной рост поставок за рубеж отмечался по таким товарным группам, как металлы и изделия из них (272%), изделия из кожи и меха (67%), продукция химической промышленности (58%) и машиностроительной отрасли (56%). Темпы прироста экспорта составили 67,5%.

Импорт в январе превысил 193 млн долларов. Лидером по этому показателю оказалась Германия , импорт продукции из которой составил 27 млн долларов. Вторую позицию занял Китай , далее расположились Австрия Франция . Основное увеличение импортируемой продукции пришлось на такие группы товаров, как кожевенное сырье, пушнина и изделия из них (292%), а также на продукцию деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (56%). В целом, в январе 2018 года темпы прироста импорта составили 32,2%.