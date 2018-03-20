Инфляция в Великобритании в феврале выросла на 2,7% в годовом исчислении

Investing.com — Национальная статистическая служба Великобритании во вторник сообщила, что в феврале годовая инфляция замедлилась до 2,7%.

В январе значение инфляции в годовом исчислении составило 3,0%.

Аналитики ожидали снижения инфляции до 2,8%.

По сравнению с январем индекс потребительских цен вырос в феврале на 0,4% по сравнению со снижением на 0,5% в предыдущем месяце.

Аналитики ожидали роста этого показателя на 0,5%.

Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Великобритании, в котором не учитываются цены на энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия, вырос на 2,4%, что оказало ниже прогноза о росте на 2,5%.

В январе базовая инфляция в Великобритании выросла на 2,7%.

По сравнению с прошлым месяцем, индекс розничных цен (RPI) в Великобритании в феврале вырос на 0,8% в соответствии с консенсус-прогнозом.

Индекс розничных цен в январе снизился на 0,8%.

Базовый индекс розничных цен в годовом исчислении вырос на 3,6% в феврале после повышения на 4,0% в январе.

В месячном исчислении индекс RPI вырос на 0,8% в феврале по сравнению со значением 0,7% в январе.

Отчет так же показал, что индекс цен на жилье в Великобритании вырос на 4,9%.

Аналитики ожидали снижения роста этого индекса на 5,1%.

Цифра этого показателя за январь была пересмотрена в сторону снижения до 5,0% после первоначально определенного роста на 5,2%.

Основными факторами для замедления инфляции стали цен на транспортные услуги и на продукты питания, которые выросли слабее, чем год тому назад. Еще одним фактором снижения стало замедление роста цен на коммунальные услуги.

В отчете Национальной статистической службы Великобритании сказано, что сильнее всего в стране выросли цены на обувь.