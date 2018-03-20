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Эксперты: ГТС Украины выйдет из строя к 2020 году
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Эксперты: ГТС Украины выйдет из строя к 2020 году 

Вести Экономика 4 часа назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 20 марта — «Вести. Экономика». Инвесторы не хотят вкладывать деньги в ГТС Украины и по прогнозам немецких инженеров система выйдет из строя к концу 2019 г., заявил гендиректор «ИнфоТЭК -Терминал» Рустам Танкаев экономическому обозревателю Алексею Бобровскому в программе «Курс дня».
"За 10 лет обсуждалось очень много вариантов продажи газотранспортной системы Украины (ГТС). Сначала обсуждался консорциум, в который должна была войти РФ, но украинская сторона категорически отказалась от такого варианта", — напомнил Танкаев.
"После этого выяснилось, что любой инвестор, который может так или иначе войти в ГТС Украины, требует гарантий со стороны России о поставках газа (транзит в ЕС через ГТС — ред.). Таких гарантий Россия никогда не даст. Поэтому все инвесторы оттуда уходят", — подчеркнул эксперт.
"В прошлом году правительство Украины предприняло героические усилия для того, чтобы найти деньги для ремонта и восстановления ГТС", но и этого оказалось недостаточно.
"По прогнозам немецких инженеров ГТС Украины выйдет из строя к концу 2019 г. и конечно надо что-то делать", — отметил Танкаев.
Украинские власти просили своих «друзей» в США и ЕС помочь с ремонтом ГТС.
"Но оказалось, что никто не готов поставлять оборудование в долг или под какие-то гарантии правительства Украины. Siemens отказался категорически. Украина пошла в США и попыталась там либо купить компрессорные станции, либо получить гарантии под кредиты — но ни того ни другого им не дали", — подчеркнул эксперт.
Страны-доноры Украины не уверены в стабильности власти Украины и не готовы тратить на них больше.
"С одной стороны все кричат, что «мы поддерживаем Украину и ни в коем случае не разрешим экспорт газа из РФ в обход Украины, а с другой стороны — они просто не дают деньги на то, чтобы поддерживать эту самую ГТС в рабочем состоянии», — констатировал глава «ИнфоТЭК -Терминал».
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