Советники повысили прогноз роста экономики Германии 

Москва, 21 марта — «Вести. Экономика». Группа экономических советников правительства Германии несколько повысила прогноз роста крупнейшей экономики Европы, предупредив, что спираль протекционистских мер может нанести ущерб устойчивому подъему, передает Reuters.
Пять экономистов, которые консультируют правительство Германии по вопросам политики, заявили, что ожидают, что в этом году валовой внутренний продукт ФРГ вырастет на 2,3%, что на 0,1 процентных пункта больше по сравнению с их предыдущим прогнозом в ноябре. На 2019 год прогнозируется экономический рост на уровне 1,8%. Экономический институт Ifo был еще более оптимистичным, а его исследователи подтвердили свои прогнозы, первоначально сделанные в декабре, — 2,6% роста в Германии в этом году и 2,1% в 2019 году. "Огромное снижение налога на прибыль в США и устойчивый экономический подъем в зоне евро повышают спрос на немецкие товары и услуги", — заявили в Ifo. Группа экономических консультантов заявила, что торговля будет играть несколько большую роль в качестве фактора роста, чем ожидалось ранее, из-за бурно развивающейся мировой экономики. Они добавили, что мягкая денежно-кредитная политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) и планы правительства увеличить государственные расходы обеспечат дополнительный стимул. Но советники также предупредили, что экономика Германии сталкивается с повышенными рисками из-за рубежа, включая результаты выборов в Италии, неопределенность в отношении итогов переговоров о надвигающемся выходе Великобритании из состава Европейского союза и запланированные тарифы на импорт в США. "Спираль протекционистских мер окажет явное негативное влияние на мировую экономику и экономику Германии", — сказали они. На внутреннем фронте немецкие компании сталкиваются с повышенными ограничениями по мощности, и нехваткой рабочей силы, вероятно, ограничит будущий рост, заявила группа.