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Индекс доверия инвесторов к экономике ФРГ в марте оказался хуже прогноза
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Индекс доверия инвесторов к экономике ФРГ в марте оказался хуже прогноза 

Прайм 4 часа назад
Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в марте снизился до 5,1 пункта с 17,8 пункта в феврале, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).
Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения индикатора до 13,1 пункта.
Индекс текущих экономических условий в Германии в отчетном месяце снизился до 90,7 пункта с 92,3 пункта в феврале. Прогноз предполагал снижение до 90 пунктов.
"Опасения относительно глобального торгового конфликта сделала экспертов более осторожными в своих прогнозах. Сильный евро также негативно отражается на экономических перспективах Германии, которая зависит от экспорта. Однако в сочетании с сохраняющейся положительной оценкой экспертами текущей ситуации перспективы по-прежнему в значительной степени являются позитивными", — приводятся в релизе слова президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).
Индекс текущих экономических условий в еврозоне в марте снизился до 56,2 пункта с 57,7 пункта в феврале. Индекс экономических ожиданий в зоне евро опустился до 13,4 пункта с 29,3 пункта месяцем ранее.
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