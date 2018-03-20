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Прогноз: Банк Англии не изменит процентную ставку
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Прогноз: Банк Англии не изменит процентную ставку 

Вести.Ru 4 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 20 марта — «Вести. Экономика». Политики Банка Англии проголосуют за сохранение процентных ставок на текущем уровне на этой неделе, что не остановит их от повышения ставок в мае, считают опрошенные Bloomberg экономисты. Комитет по денежно-кредитной политике (MPC), излагая свое последнее решение в четверг в полдень, проголосует 9-0, чтобы сохранить ставку на уровне 0,5%, считает большинство экономистов. Некоторые эксперты ожидают, что некоторые «ястребы» после этого выскажут свое недовольство таким решением. Процент экономистов, прогнозирующих увеличение ставки в мае, вырос до 54%, показал последний опрос. В то же время предполагается, что глава Банка Англии Марк Карни не станет уходить от своих прошлых заявлений о том, что темпы роста ставок могут ускориться, чтобы предотвратить перегрев экономики из-за Brexit. В ноябре официальные лица регулятора не стали сигнализировать о предстоящем повышении ставок. "Мы сомневаемся в том, что банку нужно будет зайти так далеко, как это было в сентябре, когда он почувствовал необходимость вручную удерживать рынки перед повышением ставок в ноябре", — сказал Джордж Бакли, экономист Nomura.
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