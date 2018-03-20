Рубль сохраняет нейтралитет

Investing.com − Рубль показывает незначительные колебания против доллара после утренних попыток уйти в плюс и вчерашнего ослабления на 0,6%, обусловленного в основном глобальным ослаблением спроса на риск в преддверии заседания ФРС , которое начнется уже сегодня.

Совокупный объем сделок по паре доллар/рубль на Московской бирже вчера был довольно большим — более $5 млрд «Это признак того, что некоторые экспортеры, возможно, увеличили предложение иностранной валюты, воспользовавшись удачным моментом, чтобы конвертировать ее по привлекательному текущему курсу в рубли для финансирования предстоящих налоговых выплат», — комментирует Том Левинсон из Sberbank CIB

Позитивным фактором для рубля, помимо налоговых выплат, являются цены на нефть, которые выросли до отметки $66,50. На рынке есть опасения, что США Саудовская Аравия усилят давление на Иран , что может привести к сокращению экспорта нефти из этой страны. Глава МИДа Саудовской Аравии назвал достигнутые в 2015 году договоренности по иранской ядерной проблеме «ущербными». Заявление было сделано в преддверии встречи наследного принца Саудовской Аравии с президентом США, которая состоится сегодня. Сегодня в фокусе нефтетрейдеров также будут данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США от Aмериканского института нефти.

На этом фоне по состоянию на 12:30 МСК пара доллар/рубль торговалась вблизи отметки 57,80.

По словам аналитиков, от большего позитива рубль удерживают вызовы геополитического характера и ожидание завтрашнего решения ФРС и пятничного заседания Банка России . По сообщениям СМИ, страны-члены ЕС в ближайшие дни (22-23 марта) планируют обсудить меры по отношению к РФ в связи с отравлением в Солсбери.

«Рубль упал на 1,5% после истории с отравлением Скрипаля и остался в коридоре 57-58 рублей за доллар, — напоминает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров . — Второй фактор — заседание ФРС, рынки каждый раз нервно на это реагируют: игроки не знают, какое там будет послание насчет будущих шагов, ужесточение риторики может спровоцировать отток средств и многие переходят в твердую валюту. И с заседанием ЦБ тоже непонятная история: многие ожидают повышения ключевой ставки на 25 процентных пунктов, но многие говорят про 50 — а второй вариант не заложен в цене рынка. На самом деле в последний месяц рублю просто не везло, это совпадение — сначала сползала нефть, потом началась история с отравлением. Факторов много. На прошлой неделе в четверг проходили большие объемы по рынку. Кто-то купил валюту, а в пятницу кто-то продавал. На этом фоне, возможно, кто-то из экспортеров решил воспользоваться моментом. Но пока рубль стоит в коридоре 56-58 рублей за доллар с февраля прошлого года и относительно стабилен. Сильной волатильности, как в прошлые годы, нет».