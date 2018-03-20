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Минфин намерен ежегодно выпускать ОФЗ с привязкой к инфляции
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Минфин намерен ежегодно выпускать ОФЗ с привязкой к инфляции 

Rambler News Service 6 часов назад
Министерство финансов намерено ежегодно выпускать ОФЗ с привязкой к инфляции. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев по итогам заседания общественного совета ведомства.
«Та бюджетная консервативная политика, которую мы проводили в последние годы, позволяет сфокусироваться непосредственно не на привлечении и увеличении выпуска долговых ценных бумаг, а на развитии разных сегментов национального рынка госдолга. Здесь предполагается, что мы и дальше будем развивать рынок облигаций для населения и такие сегменты рынка, как облигации, индексируемые по инфляции, мы этот сегмент запустили два года назад, и в этом году планируем новый выпуск в этом сегменте, на регулярной основе выходить», — сказал он в ходе заседания.
Позднее Колычев уточнил журналистам, что у многих компаний доходы напрямую или косвенно привязаны к инфляции.
«Конечно, каждый год (планируется выпуск. — RNS)», — сказал он, подчеркнув наличие спроса на данные бумаги.
Ранее Минфин сообщил о том, что с 21 марта предложит новый выпуск ОФЗ с привязкой к инфляции. Процентная ставка купонного дохода составит 3% годовых.
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