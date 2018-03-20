Укрепление евро в преддверии решений по ставке ФРС оказало поддержку ценам на золото, — Михаил Шейбе, стратег Sberbank Investment Research

На цену этого драгметалла оказали давление первые признаки нового укрепления доллара и повышения доходности казначейских обязательств США , которые держались на сравнительно высоких уровнях в преддверии ожидающихся завтра итогов заседания Комитета ФРС по операциям на открытом рынке. Ближе к вечеру наметилась тенденция к ослаблению доллара относительно евро.

Курс американской валюты просел после того, как агентство Reuters сообщило со ссылкой на несколько источников, что руководство ЕЦБ обсуждает возможность резкого изменения своей стратегии. В частности, в ЕЦБ, по данным Reuters, обсуждают вопрос о том, насколько резким должно быть повышение процентных ставок, а также говорят, что возросла вероятность окончательного сворачивания программы количественного стимулирования экономики к концу года. Первое повышение ставки ЕЦБ сейчас ожидается в середине 2019 года. Отметим, что вчера британский фунт и евро подорожали, после того как стало известно, что Лондон и Брюссель договорились об условиях переходного периода в связи с выходом Великобритании из ЕС

Вчера ближе к вечеру тенденция к ослаблению доллара США и снижению доходности американских суверенных облигаций позитивно повлияла на рынок золота, которому не хватило совсем немного, чтобы пробить сопротивление на уровне $1 320 за унцию. Сегодня с утра цены отступили, приблизившись к отметке $1 315 за унцию на фоне стабилизировавшегося курса доллара и восстановления доходности казначейских обязательств.

Сегодня значимых событий и публикаций будет немного. В Великобритании выйдут данные по потребительской инфляции, в Германии — по настроениям в инвестиционной среде. Во вторник официально начнется конференция министров финансов и глав центробанков «большой двадцатки».