После отказа ФРГ от «Газпрома» Ford заменит Mercedes

Москва, 20 марта — «Вести. Экономика». Германия, как и весь ЕС, получает дешевый газ из России, что позволяет выпускать продукцию с невысокой себестоимостью. Если воплотятся планы США по поставке американского СПГ в ЕС, то «форды» заменят «мерседесы» по всему миру, заявил гендиректор «ИнфоТЭК -Терминал» Рустам Танкаев экономическому обозревателю Алексею Бобровскому в программе «Курс дня».

Танкаев: если ФРГ откажется от газа из РФ, то «форды» заменят «мерседесы».

По его словам, нет экономических и отраслевых обоснований, которые хоть как-то подтвердили бы разумность гипотетического отказа ЕС от российского газа. Недорогой газ из России позволяет продукции ЕС конкурировать с продукцией США. "Члены правительства и Германии и Франции заявляли о том, что препятствия для проекта «Северный поток-2» — это недобросовестная конкуренция со стороны США, — напомнил Танкаев. — Препятствуя строительству «Северного потока-2» Соединенные Штаты лишают Германию и другие страны Западной Европы источника дешевого газа. Если газ придется покупать дороже, хотя бы в 1,5 раза дороже, а в реальности в 2 раза дороже, то себестоимость европейской продукции станет выше и станет неконкурентоспособной". «Газ на территории США — один из самых дешевых в мире, и это очень серьезно сказывается на развитии промышленности и себестоимости американской продукции», — подчеркнул эксперт. Но США будут поставлять СПГ в Европу по рыночной цене и это будет один из самых дорогих СПГ в мире. СПГ из США будет сопоставим по цене с газом из Катара. "Если перевести Германию на потребление СПГ, например, из Катара, то «Мерседесы» перестанут продаваться и вместо них пойдут «Форды» по всему миру", — подчеркнул Танкаев.