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Кабмин ФРГ не комментирует призыв сенаторов в США о блокировке «Северного потока — 2»
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Кабмин ФРГ не комментирует призыв сенаторов в США о блокировке «Северного потока — 2» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
БЕРЛИН, 21 марта. /ТАСС/. Германия не комментирует призывы американских сенаторов, требующих от министерства финансов США и Госдепартамента заблокировать реализацию «Северного потока — 2» в Европе. Как заявила в среду на брифинге в Берлине представитель минэкономики ФРГ Беате Барон, проект должен соответствовать нормам ЕС.
"Мы обычно не комментируем мнения зарубежных сенаторов", — сказала она. «Позиция правительства Германии ясна, она излагалась неоднократно — это проект экономический, и он, разумеется, должен быть реализован в соответствии с европейским и национальным законодательством», — добавила представитель ведомства.
16 марта группа из 39 американских сенаторов потребовала от министерства финансов США и Госдепартамента заблокировать реализацию проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщила газета Washington Examiner, в распоряжении которой оказалось письмо, отправленное законодателями 15 марта министру финансов Стивену Мнучину и первому заместителю госсекретаря Джону Салливану.
Ввод в строй «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток — 27,5 млрд куб. метров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном и повторит.
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