Кабмин ФРГ не комментирует призыв сенаторов в США о блокировке «Северного потока — 2»

"Мы обычно не комментируем мнения зарубежных сенаторов", — сказала она. «Позиция правительства Германии ясна, она излагалась неоднократно — это проект экономический, и он, разумеется, должен быть реализован в соответствии с европейским и национальным законодательством», — добавила представитель ведомства.

16 марта группа из 39 американских сенаторов потребовала от министерства финансов США и Госдепартамента заблокировать реализацию проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщила газета Washington Examiner, в распоряжении которой оказалось письмо, отправленное законодателями 15 марта министру финансов Стивену Мнучину и первому заместителю госсекретаря Джону Салливану

Ввод в строй «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток — 27,5 млрд куб. метров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока», маршрут которого в основном и повторит.