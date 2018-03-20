Названо условие для стабилизации банковского сектора РФ

В S&P рассказали, что поможет стабилизировать банковский сектор России

"Улучшение экономической ситуации должно способствовать стабилизации финансовых профилей российских банков, и их кредитоспособность в целом останется стабильной", — заявили в S&P. Улучшение экономической ситуации в России поспособствует стабилизации операционных условий для работы банковского сектора. Об этом сообщается в материалах международного рейтингового агентства S&P, с которыми ознакомилась "Газета.Ru"

Также в агентстве подчеркнули, что в текущих условиях банкам предстоит адаптироваться к низким процентным ставкам.

Ранее сообщалось, что прибыль российских банков снизилась.