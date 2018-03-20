Ещё
Названо условие для стабилизации банковского сектора РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В S&P рассказали, что поможет стабилизировать банковский сектор России 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: ТАСС
Улучшение экономической ситуации в России поспособствует стабилизации операционных условий для работы банковского сектора. Об этом сообщается в материалах международного рейтингового агентства S&P, с которыми ознакомилась "Газета.Ru".
"Улучшение экономической ситуации должно способствовать стабилизации финансовых профилей российских банков, и их кредитоспособность в целом останется стабильной", — заявили в S&P.
Также в агентстве подчеркнули, что в текущих условиях банкам предстоит адаптироваться к низким процентным ставкам.
Ранее сообщалось, что прибыль российских банков снизилась.
Газета.Ru: последние новости
Миллер обсудил с послом Италии южный маршрут поставок российского газа В Госдуму внесли закон о криптовалютах Новак рассказал о последствиях для Британии после отказа от российского газа
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза107
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»83
Трамп все-таки поздравил Путина141
Посол РФ вызван в МИД Чехии129
Пригожин обрушился на Макаревича134
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение