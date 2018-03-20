Британии придется ждать пересмотра НАФТА 

Великобритания в скором времени вряд ли подпишет соглашение о свободной торговле с Соединенными Штатами, но даже если это произойдет, польза для британской стороны будет минимальная, сказал бывший чиновник минфина США, пишет Bloomberg.
Основные сторонники выхода из состава Евросоюза среди кабинета министров Британии, такие как министр торговли Лиам Фокс, заявляют, что Brexit позволит стране заключать односторонние торговые соглашения по всему миру.
Поэтому сторонники выхода считают, что заключение торгового соглашения с Вашингтоном станет главным успехом Brexit. Британия также хочет наладить торговые операции Австралией и Новой Зеландией и работает над принятием около 40 соглашений о свободной торговле до того, как страна выйдет из состава ЕС.
Но Фоксу придется ждать соглашения дольше, поскольку любая новая сделка между США и Великобританией может быть заключена только после пересмотра Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), сказал Тим Адамс, главный исполнительный директор Института международных финансов и бывший замминистра финансов США по международным делам при президенте Джордже Буше-мледшем.
"Две экономики очень похожи. Сейчас не так много торговых барьеров, и они ведут довольно сбалансированную торговлю. Так есть ли польза? Вероятно. Она будет большой для обеих сторон? Я скептически настроен", — сказал он в интервью на конференции IIF в Буэнос-Айресе.
По его словам, политика США в отношении пищевого производства столкнется с обещаниями Майкла Гоува об экологических аспектах Brexit.
Министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Британии, который также считается ярым сторонником выхода из ЕС, ранее заявлял, что Лондон не допустит появления химической пищевой продукции США дя заключения торгового соглашения с Вашингтоном.
Адамс задался вопросом, неужели британский продовольственный рынок, который они описал как "все эти маленькие, прекрасно сохранившиеся фермы и пастбища и различные производственные объекты", будет открыт для компаний США.
"Это то, чего хотят США, и мне трудно думать о каком-либо двустороннем соглашении, подписанном США, где сельское хозяйство не играет важной роли", — подчеркнул бывший американский чиновник.