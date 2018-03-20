Британии придется ждать пересмотра НАФТА

Основные сторонники выхода из состава Евросоюза среди кабинета министров Британии, такие как министр торговли Лиам Фокс , заявляют, что Brexit позволит стране заключать односторонние торговые соглашения по всему миру.

Поэтому сторонники выхода считают, что заключение торгового соглашения с Вашингтоном станет главным успехом Brexit. Британия также хочет наладить торговые операции Австралией Новой Зеландией и работает над принятием около 40 соглашений о свободной торговле до того, как страна выйдет из состава ЕС.

"Две экономики очень похожи. Сейчас не так много торговых барьеров, и они ведут довольно сбалансированную торговлю. Так есть ли польза? Вероятно. Она будет большой для обеих сторон? Я скептически настроен", — сказал он в интервью на конференции IIF в Буэнос-Айресе. Но Фоксу придется ждать соглашения дольше, поскольку любая новая сделка между США и Великобританией может быть заключена только после пересмотра Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), сказал Тим Адамс , главный исполнительный директор Института международных финансов и бывший замминистра финансов США по международным делам при президенте Джордже Буше-мледшем.

По его словам, политика США в отношении пищевого производства столкнется с обещаниями Майкла Гоува об экологических аспектах Brexit.

Министр окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Британии, который также считается ярым сторонником выхода из ЕС, ранее заявлял, что Лондон не допустит появления химической пищевой продукции США дя заключения торгового соглашения с Вашингтоном.

Адамс задался вопросом, неужели британский продовольственный рынок, который они описал как "все эти маленькие, прекрасно сохранившиеся фермы и пастбища и различные производственные объекты", будет открыт для компаний США.

"Это то, чего хотят США, и мне трудно думать о каком-либо двустороннем соглашении, подписанном США, где сельское хозяйство не играет важной роли", — подчеркнул бывший американский чиновник.