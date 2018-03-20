В Госдуму внесли закон о криптовалютах

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект "О цифровых финансовых активах". Об этом сообщается в автоматической системе обеспечения законодательной деятельности.

"Целями законопроекта является законодательное закрепление в российском правовом поле определений наиболее широко распространенных в настоящее время финансовых активов, создаваемых и/или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий, к которым законопроект относит распределенный реестр цифровых транзакций, а также создание правовых условий для привлечения российскими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями инвестиций путем выпуска токенов, являющихся одним из видов цифровых финансовых активов", — сказано в документе. Как стало известно, в проекте вводятся определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также определены ключевые различия между ними.

Также закон определяет майнинг криптовалют как предпринимательскую деятельность, направленную на создание криптовалюты и/или валидацию с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты.

Устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории России