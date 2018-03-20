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В Госдуму внесли закон о криптовалютах
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В Госдуму внесли закон о криптовалютах 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект "О цифровых финансовых активах". Об этом сообщается в автоматической системе обеспечения законодательной деятельности.
Как стало известно, в проекте вводятся определения цифровых финансовых активов, к которым относятся криптовалюта и токен, а также определены ключевые различия между ними.
"Целями законопроекта является законодательное закрепление в российском правовом поле определений наиболее широко распространенных в настоящее время финансовых активов, создаваемых и/или выпускаемых с использованием цифровых финансовых технологий, к которым законопроект относит распределенный реестр цифровых транзакций, а также создание правовых условий для привлечения российскими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями инвестиций путем выпуска токенов, являющихся одним из видов цифровых финансовых активов", — сказано в документе.
Также закон определяет майнинг криптовалют как предпринимательскую деятельность, направленную на создание криптовалюты и/или валидацию с целью получения вознаграждения в виде криптовалюты.
Устанавливается, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории России.
Ранее советник президента России и академик РАН Сергей Глазьев рассказал, что биткоин и другие критовалюты являются экспериментальными моделями.
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