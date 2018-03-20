Минторг США начинает принимать заявки от компаний на снятие пошлин на импорт стали и алюминия

Вашингтон, 20 марта / Синьхуа / — Министерство торговли США в понедельник объявило, что американские предприятия, начиная с понедельника, могут подать в ведомство заявки на снятие пошлин на импорт стали и алюминия.

Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в связи с его угрозой «национальной безопасности». Президент заявлял, что размер пошлин составит 25 проц. для стали и 10 проц. для алюминия для стран, поставляющих эту продукцию в США. Эти меры вступят в силу 23 марта.

Министерство торговли США разрешит американским предприятиям подать заявки на снятие пошлин на импорт стали и алюминия, так как национальные производители не могут выпускать некоторые виды стальной и алюминиевой продукции или ее количество не удовлетворяет внутренний спрос. По данным Минторга, оно ожидает получить 4500 заявок на снятие пошлин на импорт стали и 1500 заявок на снятие пошлин на импорт алюминия.

Кроме этого, некоторые страны также могут подать такие заявки. За конкретные переговоры отвечает офис торгового представителя США. Но американское правительство до сих пор не сообщило о сдвигах, достигнутых на переговорах.