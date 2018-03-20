Россия — это нестабильный рискованный рынок

Объем польско-российского товарооборота начал увеличиваться, однако, до показателей прошлых лет все еще далеко, несмотря на то, что в прошлом году наметился динамичный рост экспорта на уровне в 18,5%. Годом ранее этот показатель составил всего 1,9%. По данным Центрального статистического управления, в 2017 году Россия занимала седьмую строчку в списке стран, в которые поставляют свои товары польские компании, объем экспорта достиг 6,2 миллиарда евро. Если доля России в польском экспорте составила 3%, то Германии , нашего крупнейшего экономического партнера, — 27,4%.

«О необходимости диверсифицировать рынки сбыта говорилось уже давно. Возможно, 2018 год станет в этом отношении переломным», — комментировал ситуацию Радослав Ярема (Radosław Jarema) — директор польского отдела международной финансовой организации «Акцента». Благодаря своим размерам, сырьевым богатствам и потенциалу развития Россия могла бы казаться страной, во взаимодействии с которой кроется больше возможностей, чем в сотрудничестве с Германией, однако, Польша экспортирует больше товаров, например, в Чехию или Голландию

Как объясняет главный экономист конфедерации польских работодателей «Левиафан» Малгожата Старчевска-Кшиштошек (Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek), экономические отношения с Россией напрямую взаимосвязаны с политикой. Российский рынок выглядит рискованным и нестабильным. «Риски, связанные с сотрудничеством с российскими партнерами, существовали всегда, даже в период, когда отношения были хорошими, а политическая обстановка спокойной. В случае возникновения конфликтов они резко возрастают», — говорит Старчевска-Кшиштошек. Сейчас напряженность усилилась. Ужесточение санкций может вновь остановить польский экспорт в Россию, хотя в прошлом году российский рынок заметно заинтересовался польскими товарами.

После того как между Россией и Украиной вспыхнул конфликт, польско-российский товарооборот резко сократился. В 2015 году объем польского экспорта составил 5,14 миллиарда евро, то есть вернулся к показателям начала десятилетия. Проблему для польских компаний представляло не только эмбарго Москвы на продовольственную продукцию: основной причиной сокращения объема экспорта стало снижение покупательной способности российских потребителей. В России приостановили большую часть инвестиционных проектов, а в результате уменьшилось количество заказов в ключевых для нас отраслях. Россияне стали покупать меньше станков, механического и электрического оборудования, транспортных средств, мебели, а также строительных материалов и других продуктов, использующихся при отделке помещений. Полгода назад Австрийский институт экономических исследований (WIFO) пришел к выводу, что с 2014 года Польша из-за снижения объема экспорта в Россию потеряла 3 миллиарда евро.

В 2017 году в российской экономике наметилось оживление (хотя, как подчеркивают эксперты, оно имеет ограниченный масштаб). Как предполагает компания «Ойлер Гермес», в 2018 году российский ВВП вырастет в годовом выражении на 1,9% (в 2017 рост составил 1,5%, в 2016 году ВВП снизился на 0,2%). Однако существуют факторы, которые могут помешать росту. Это, в частности, как слабость российской финансовой системы и перспектива ужесточения антироссийских санкций ЕС США , так и общая геополитическая неопределенность. В феврале индекс деловой активности в России опустился с январского уровня 52,1 до 50,2 пункта. Возможно, это означало, что российский бизнес занял выжидательную позицию накануне выборов.

В связи с этим экономисты дают крайне осторожные оценки относительно перспектив налаживания экономических отношений между Польшей и Россией. «Представляется, что в перспективе нескольких лет доля России в нашем экспорте может вырасти до 5%. Однако сегодня сложно прогнозировать, удастся ли нам восстановить прежнюю позицию во всех отраслях», — говорит главный экономист Польской торговой палаты Петр Сорочиньский (Piotr Soroczyński). Ограничения в области поставки продовольственной продукции остаются довольно жесткими, а при покупке транспортных средств россияне выбирают сейчас, скорее, других продавцов. «Неизвестно также, какое влияние на товарооборот окажет политическая напряженность на линии Россия — ЕС и Россия — Польша», — добавляет Сорочиньский.