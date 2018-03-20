Эксперт: Повышение зарплат бюджетникам положительно скажется на стабилизации экономики в целом 

Ранее Правительство РФ выделило 20 миллиардов рублей регионам на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы.
Выплаты должны быть увеличены с 1 мая.
Денежные средства выделены из резервного фонда правительства России.
Доцент факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства Алисен Алисенов отметил, что увеличение зарплат бюджетников положительно скажется на экономике страны.
— Повышение зарплат способно несколько оживить спрос, это будет способствовать и росту реальных доходов населения. Эта мера является социальной, она демонстрирует реализацию социальной политики властей, — отметил эксперт в интервью ФБА «Экономика сегодня».
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Правительство России выделило 20 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетников с 1 мая