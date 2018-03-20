Российскую экономику спасут мигранты

Отечественная экономика столкнулась с новой для себя проблемой: появились первые признаки нехватки рабочей силы. Это плохая новость для страны, желающей совершить прорыв, в том числе за счет инновационного развития, где необходимы высококвалифицированные и профессиональные кадры. Помочь способны гастарбайтеры из бывших советских республик. Однако совсем не те, которые уже работают в стране сейчас.

На рынке труда произошло то, что эксперты прогнозировали уже давно. Из-за демографической ямы 90-х в России появились первые признаки дефицита трудовых ресурсов. Такой вывод сделали эксперты РАНХиГС и Института Гайдара в свежем экономическом мониторинге, исследовав ситуацию в 2017 году.

О нехватке рабочих рук говорят данные госслужб занятости: если в конце декабря 2016 года на 100 зарегистрированных безработных было 116 вакансий, то в декабре прошлого года — уже 146. В других секторах рынка труда близкая ситуация, отмечает в своем докладе научный сотрудник лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок.

После продолжительного стабильного периода 2008–2016 годов численность рабочей силы в России в 2017 году уменьшилась на 0,5 млн человек и составила 76,3 млн человек в возрасте 15–72 лет, отмечает Ляшок.

Он объясняет это в первую очередь старением населения. Численность трудоспособного населения (мужчины 16–59 лет и женщины 16–54 лет) с 2006 года к 2017 году сократилась на 7,8%, указывает Ляшок.

В 2006 году был достигнут пик численности людей трудоспособного возраста — почти 90,2 млн С тех пор этот показатель неизменно снижался. Для сравнения: к началу 2016 года число трудоспособных граждан снизилось на 6,6% по сравнению с 2006 годом — до 84,2 млн человек. За прошлый год их стало еще на миллион человек меньше, что, судя по всему, оказалось пределом.

До сих пор баланс удавалось достигать благодаря пенсионерам, которые продолжали работать после достижения пенсионного возраста.

«Однако потенциал такого притока к прошлому году был исчерпан. Можно предположить, что отказ от индексации пенсий для работающих пенсионеров привел к их более массовому уходу с рынка труда, чем в предыдущие годы», — называет вторую причину Ляшок.

Хотя с таким предположением согласны не все: пенсионеры все-таки продолжают активно работать. Скорее ситуация просто достигла своего пика после демографической ямы 90-х годов.

С одной стороны, растет число пенсионеров (с 29,4 млн в 2006 году до 36 млн в 2016 году), а с другой — молодежи становится все меньше и меньше. В 2014 году россиян в возрасте 20–29 лет стало столько же, сколько и в возрасте 30–39 лет, а затем более старшая группа стала преобладать. За последние десять лет число 15–19-летних упало с 11,8 млн до 6,7 млн человек — почти в два раза.

«Дефицит квалифицированных кадров тормозит рост ВВП, не позволяет развиваться экономике. В этом смысле это является отчетливым вызовом для нашего правительства», — говорит первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский. Рождаемость в России продолжает сокращаться, и есть прогнозы, что эта тенденция продлится еще как минимум десять лет. А это значит, что проблема с дефицитом рабочих рук будет только разрастаться, что не идет на пользу экономике в целом.

Дефицит рабочих рук, кстати, может объяснить другую необычную тенденцию: то, что в России даже в период кризиса сохраняется крайне низкая безработица. Она составила в прошлом году 5,2%: на 72,1 млн работающих пришлось 4 млн безработных. Это очередной исторический минимум безработицы в современной России. В 2014 году такое случилось впервые.

Ляшок предполагает, что в России полная занятость, а уровень безработицы близок к своей естественной норме. Это когда безработица не связана с колебаниями спроса на труд, а вызвана несовершенством рынка труда, например неполной информацией о вакансиях.

Кроме демографической причины нехватки рабочих рук Андриевский называет также дисбаланс спроса и предложения ввиду недостаточно развитой экономики.

«В ряде сфер, включая производство, катастрофически не хватает высококвалифицированных кадров, при этом им предлагаются слишком низкие зарплаты. У инженеров, в частности, это одна из основных проблем», — говорит первый вице-президент Российского союза инженеров.

Кроме того, нехватка рабочей силы распределена неравномерно.

«В некоторых сферах рабочих рук не хватало и раньше, в других — предложений работодателям хватает и сейчас. Например, юристов, экономистов и менеджеров сейчас полно, хотя не всегда квалифицированных», — говорит Иван Андриевский.

Ситуация в России напоминает польский сценарий, хотя и не в полной мере. Поляки как жители ЕС могут свободно передвигаться и искать работу в пределах ЕС. Поэтому они и едут за лучшей жизнью в более богатые и экономически развитые страны Евросоюза. Работать в самой Польше на низкооплачиваемых местах никто из местных не хочет. Проблему приходится решать за счет мигрантов. В этом плане Польше активно помогает обедневшая Украина. Граждане Украины в итоге зарабатывают в Польше с помощью неквалифицированного труда больше, чем на родине как специалисты с высшим образованием.

Однако в России иные причины дефицита рабочей силы, да и калька польского пути решения проблемы нам явно не подходит. Однако именно мигранты из СНГ способны в ближайшие десятилетия помочь России с дефицитом рабочих рук.

На самом деле в сфере неквалифицированного труда мигранты уже давно спасают Россию. С 1992-го по 2016 год население России приросло на 9,143 млн человек за счет мигрантов, что существенно компенсировало потери страны от депопуляции, говорится в январском экономическом мониторинге, подготовленном экспертами РАНХиГС и Института Гайдара. Поток мигрантов в Россию для неквалифицированного труда будет только усиливаться, считает Андриевский.

Однако мигранты из СНГ не решают сегодня проблемы дефицита рабочих рук в других сферах, где требуются специалисты с высшим или средним специальным образованием. Более того, около трети мигрантов с высшим образованием и почти половина со средним специальным или профессиональным образованием работают сейчас там, где не нужна никакая квалификация. То есть РФ не использует даже имеющийся потенциал в полную силу.

«Прибывающие в последние годы молодые мигранты менее образованны, чем их соотечественники в среднем и пожилом возрасте, и приток таких сравнительно малообразованных мигрантов может затруднять их интеграцию в социум, хотя с точки зрения текущих нужд экономики он может быть и относительно благоприятным. Так как позволит закрывать некоторые свободные ниши на рынке труда, которые не желают в силу разных причин занимать россияне», — пишут эксперты РАНХиГС и Института Гайдара в докладе. Эксперты отмечают падение уровня образования иммигрантов. В 90-е годы работать в Россию приезжало больше образованных людей. После переписи населения в 2010 году стало ясно, что в потоке прибывших доля лиц с высшим образованием стала ниже (примерно 13–17%, включая людей с незаконченным высшим).

Для экономического рывка и инновационного развития России не обойтись без умных и образованных мигрантов. Поэтому необходимо создать стимулы для привлечения в страну квалифицированной и высококвалифицированной рабочей силы (упростить доступ к работе в РФ, дать больше преференций).

Надо создать такую рабочую модель привлечения иностранной рабочей силы, которая бы вытекала из реальных потребностей российского рынка труда, не ущемляя права российских работников, и при этом гарантировала права трудовых мигрантов, считают авторы доклада Центра стратегических разработок (ЦСР) под названием «Предложения к миграционной стратегии России до 2035 года».

В частности, предлагается отменить для гастарбайтеров сдачу экзамена на знание русского языка, истории и законодательства. Вместо этого начать самим готовить из них профессиональных работников: обучать их в кредит в средних профессиональных учреждениях с обязательным условием последующей отработки кредита в России. Так можно подготовить те профессиональные кадры, которые непосредственно нужны российским компаниям, а заодно еще и поднять языковой уровень гастарбайтеров.

Да и сами соседи останутся не внакладе.

«Когда в дальнейшем граждане стран СНГ, получившие профессиональное образование в России, вернутся в свои страны, их профессиональный опыт и квалификация будут работать на развитие этих стран и тем самым повышать устойчивость экономического развития всего региона», — считают эксперты Центра стратегических разработок.

Также можно упростить попадание в российские вузы как студентов, так и преподавателей из СНГ. Ведь без высококвалифицированных работников нельзя придать инновационный путь развития российской экономике. Кроме того,

Россия может укрепить свои политические позиции в регионе благодаря такой «мягкой силе», считают эксперты ЦСР.

«Важно остановить утечку российских мозгов за рубеж, а также активнее разрабатывать программы по возвращению на родину соотечественников, обладающих высокими компетенциями», — говорит Иван Андриевский. Однако совершенствование работы с трудовыми мигрантами из СНГ не должно считаться панацей от дефицита рабочих рук в России. Работу стоит вести и по другим направлениям.

Решать проблему, добавляет он, можно также стимулированием большей занятости работоспособного населения (например, тех же пенсионеров) за счет обучения новым профессиям, переквалификации и перераспределения кадров. И, конечно, надо создавать более прочные связи между вузами и производством. Тогда образовательные учреждения не будут выпускать ненужных специалистов с высшим образованием.