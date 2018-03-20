Новосибирская область получит более 300 миллионов на повышение оплаты труда бюджетникам 

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Законопроект об использовании криптовалюты внесли в Госдуму

Минэнерго ответило на слова Мэй об «альтернативе российскому газу»

Клочай: 2018 год для нижегородской промышленности может быть более результативным, чем прошлый