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Новосибирская область получит более 300 миллионов на повышение оплаты труда бюджетникам
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Новосибирская область получит более 300 миллионов на повышение оплаты труда бюджетникам 

РИА «ФедералПресс» 7 часов назад
Фото: ГТРК Новосибирск
Министерству финансов России выделены бюджетные ассигнованияв размере 20 млрд рублей для предоставления дотаций бюджетам субъектов Федерации на компенсацию дополнительных расходов, в частности на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до 11 163 рублей. Как подчеркнули в пресс-службе регионального правительства, Новосибирская область получит на эти цели 394,1 млн рублей.
Выделенные средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».
Напомним, что о необходимости поднять зарплату работникам бюджетной сферы, говорилось в конце февраля в ходе проведенного в Новосибирской области совещания под руководством Министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина с участием главы Новосибирской области Андрея Травникова. Тогда в ходе совещания, была отмечена необходимость держать на контроле повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума.
Фото: pxhere.com.
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