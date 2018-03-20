Новосибирская область получит более 300 миллионов на повышение оплаты труда бюджетникам 

Министерству финансов России выделены бюджетные ассигнованияв размере 20 млрд рублей для предоставления дотаций бюджетам субъектов Федерации на компенсацию дополнительных расходов, в частности на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до 11 163 рублей. Как подчеркнули в пресс-службе регионального правительства, Новосибирская область получит на эти цели 394,1 млн рублей.
Выделенные средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».
Напомним, что о необходимости поднять зарплату работникам бюджетной сферы, говорилось в конце февраля в ходе проведенного в Новосибирской области совещания под руководством Министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина с участием главы Новосибирской области Андрея Травникова. Тогда в ходе совещания, была отмечена необходимость держать на контроле повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума.
Фото: pxhere.com.