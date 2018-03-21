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Евродепутаты поддержали распространение на «Северный поток — 2» правил ЕС
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Евродепутаты поддержали распространение на «Северный поток — 2» правил ЕС 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Депутаты из отраслевого комитета Европейского парламента поддержали распространение внутренних законов европейского рынка на входящие газопроводы, в том числе «Северный поток — 2».
За проголосовал 41 депутат, против 13, еще девять воздержались. Это решение должно оказать давление на ЕС, в котором пока нет единого мнения на этот счет, сообщает Reuters.
Те, кто выступает за этот законопроект, в том числе страны Восточной Европы и Балтии, опасаются, что трубопровод усилит зависимость ЕС от Москвы. Сторонники «Северного потока — 2», в том числе Германия, считают, что это коммерческий проект, и выступают против изменения правил.
В ноябре Еврокомиссия согласовала предложения по поправкам к Газовой директиве ЕС. ЕК хочет, чтобы ключевые принципы энергетического законодательства Евросоюза применялись ко всем газопроводам, идущим по территории ЕС. Эти правила, как отмечалось, могут коснуться и новых, и действующих газопроводов, в том числе первого «Северного потока».
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