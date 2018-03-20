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По итогам года промышленность РФ покажет рост на 2,1%, — Алексей Девятов, главный аналитик ФК «Уралсиб»
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По итогам года промышленность РФ покажет рост на 2,1%, — Алексей Девятов, главный аналитик ФК «Уралсиб» 

Прайм 8 часов назад
Фото: Прайм
Несмотря на увеличение темпов роста добычи угля и газа благодаря относительно холодной погоде в последние несколько недель, темпы роста в добывающем секторе снизились за счет усиления спада в добыче нефти, а также резкого снижения добычи ряда полезных ископаемых, не относящихся к топливно-энергетическим. В обрабатывающем секторе снижение темпов роста можно объяснить прекращением действия разовых факторов, связанных с резким увеличением государственных расходов в январе. В частности, по итогам января–февраля темпы роста расходов на национальную оборону снизились до 3,3% год к году (по сравнению с 19,1% год к году в январе), на общегосударственные вопросы — до 32,4% (98,1% в январе), на национальную экономику — до 52,3% (после практически двукратного роста в январе). Холодная погода оказала заметную поддержку сектору производства и распределения электроэнергии, газа и воды, темпы роста в котором вернулись в область положительных значений после нескольких месяцев спада.
Мы полагаем, что, поскольку относительно сильный рубль все еще остается серьезным препятствием к росту в обрабатывающей промышленности, рассчитывать на ускорение здесь пока не приходится. Кроме того, если в ближайшее время погода вернется к климатической норме, то это может вызвать умеренное снижение темпов роста в секторе производства и распределения электроэнергии, газа и воды.
Таким образом, в краткосрочной перспективе мы ожидаем сохранения умеренных темпов роста промпроизводства, а по итогам года прогнозируем рост промышленности на 2,1%.
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