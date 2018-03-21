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В Новосибирской области выросли цены на нефть и антрацит
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В Новосибирской области выросли цены на нефть и антрацит 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
За первые два месяца 2018 года в Новосибирской области на 1,7% выросли цены на промышленные товары, которые отправляют и на внутренний рынок, и на экспорт.
«В добыче полезных ископаемых цены стали выше в среднем на 3,5%, в том числе на сырую нефть — на 6,9%, обогащённые уголь и антрацит — на 4,8%, антрацит — на 3,4%, щебень — на 0,7%», — рассказывают в Новосибирскстате.
В обрабатывающих производствах с начала года цены повысились на 2,1%. В частности, выросла стоимость электродов и прочих изделий из графита или других видов углерода, применяемых в электротехнике — в 1,4 раза. Цена необработанного олова и азота выросла на 4,9%.
При этом аналитики среди прочего отмечают, что снизились цены на лёгкое нефтяное топливо — на 11,8%, на блоки и другие сборные строительные изделия для зданий и сооружений из цемента, бетона или искусственного камня — на 2,5%.
В прошлом месяце Новосибирскстат публиковал данные исследования покупательской способности новосибирцев по продовольственным, непродовольственным товарам и платным услугам — за 2017 год покупательская способность по ряду товаров снизилась.
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