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ОФЗ срочностью 5-10 лет спекулятивно интересны для покупки, — Дмитрий Монастыршин, аналитик Промсвязьбанка
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ОФЗ срочностью 5-10 лет спекулятивно интересны для покупки, — Дмитрий Монастыршин, аналитик Промсвязьбанка 

Прайм 8 часов назад
Фото: Прайм
Тем не менее, рынок ОФЗ за счет локальных факторов сохраняет устойчивость. Доходности ОФЗ срочностью 3-7 лет в понедельник не изменились, доходности десятилетних бумаг подросли на 1 б.п. Поддержку локальному рынку оказывает удешевление стоимости фондирования российских банков и структурный профицит ликвидности, который по состоянию на 19.03.2018 г. вырос до 4,0 трлн руб. Основным источником притока средств в систему выступает бюджетный канал и предоставление ресурсов со стороны регулятора санируемым банкам.
После двухнедельной коррекции мы считаем ОФЗ срочностью 5-10 лет спекулятивно интересными для покупки. По мере снижения ключевой ставки привлекательность размещения средств на депозитах в ЦБ для банков будет снижаться, и избыточная ликвидность будет частично направляться на рынок ОФЗ.
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