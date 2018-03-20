ОФЗ срочностью 5-10 лет спекулятивно интересны для покупки, — Дмитрий Монастыршин, аналитик Промсвязьбанка

Тем не менее, рынок ОФЗ за счет локальных факторов сохраняет устойчивость. Доходности ОФЗ срочностью 3-7 лет в понедельник не изменились, доходности десятилетних бумаг подросли на 1 б.п. Поддержку локальному рынку оказывает удешевление стоимости фондирования российских банков и структурный профицит ликвидности, который по состоянию на 19.03.2018 г. вырос до 4,0 трлн руб. Основным источником притока средств в систему выступает бюджетный канал и предоставление ресурсов со стороны регулятора санируемым банкам.