Ещё
Рубль укрепляется в начале валютных торгов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рубль укрепляется в начале валютных торгов 

Банки.ру 8 часов назад
Российская валюта укрепляется к доллару и евро в первые минуты валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи.
На 10:03 мск доллар стоил около 57,66 рубля, что почти на 19 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов, евро — 71,16 рубля (минус 17 копеек).
К 10:17 доллар теряет 16 копеек, евро — 9, курсы составляют 57,68 и 71,24 рубля соответственно.
Продуктовый виджет
«Во вторник, 20 марта, в рублевых парах ожидается непродолжительная консолидация на достигнутых уровнях, — отмечал в комментарии, разосланном незадолго до начала торгов, аналитик «Альпари» Владислав Антонов. — Следим за динамикой цен на Brent и индексом RGBI (индекс государственных облигаций России). Прорыв цен на нефть выше 66,45 доллара за баррель временно сдержит рубль от дальнейшего ослабления. Что касается индекса RGBI, то, на мой взгляд, он сейчас важнее, чем нефтяные котировки».
«Индекс RBBI находится в коррекционной фазе с 26 февраля текущего года, — поясняет эксперт. — Замечу, что он не повышается на успешных аукционах Минфина РФ по размещению ОФЗ. Напряженность в отношениях России и Запада может заставить нервничать зарубежных инвесторов, что, в свою очередь, негативно скажется на ценах ОФЗ и курсе рубля. Падение индекса ниже значения 144,25 станет для долгового рынка негативным фактором».
«Сейчас в центре внимания участников рынка находится заседание FOMC. Решение ФРС США по процентной ставке станет известно в среду. Учитывая рост нефтяных котировок в Азии и приближающийся налоговый период, рискну на сегодня рассмотреть коррекционное движение по паре доллар/рубль до отметки 57,6 рубля за «американца», а в паре евро/рубль — до 71,15 рубля за единицу европейской валюты», — дает прогноз Антонов.
Банки.ру: последние новости
В Госдуму внесен законопроект о признании криптовалют незаконным средством платежа Яков Смолий назначен главой Национального банка Украины Минэкономразвития разработает план по доведению доли инвестиций до 25% в ВВП
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза128
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»84
Трамп все-таки поздравил Путина146
Посол РФ вызван в МИД Чехии130
Пригожин обрушился на Макаревича145
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение