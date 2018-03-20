Рубль укрепляется в начале валютных торгов

Российская валюта укрепляется к доллару и евро в первые минуты валютных торгов вторника, свидетельствуют данные Московской биржи

На 10:03 мск доллар стоил около 57,66 рубля, что почти на 19 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов, евро — 71,16 рубля (минус 17 копеек).

К 10:17 доллар теряет 16 копеек, евро — 9, курсы составляют 57,68 и 71,24 рубля соответственно.

Продуктовый виджет

«Во вторник, 20 марта, в рублевых парах ожидается непродолжительная консолидация на достигнутых уровнях, — отмечал в комментарии, разосланном незадолго до начала торгов, аналитик «Альпари» Владислав Антонов . — Следим за динамикой цен на Brent и индексом RGBI (индекс государственных облигаций России ). Прорыв цен на нефть выше 66,45 доллара за баррель временно сдержит рубль от дальнейшего ослабления. Что касается индекса RGBI, то, на мой взгляд, он сейчас важнее, чем нефтяные котировки».

«Индекс RBBI находится в коррекционной фазе с 26 февраля текущего года, — поясняет эксперт. — Замечу, что он не повышается на успешных аукционах Минфина РФ по размещению ОФЗ. Напряженность в отношениях России и Запада может заставить нервничать зарубежных инвесторов, что, в свою очередь, негативно скажется на ценах ОФЗ и курсе рубля. Падение индекса ниже значения 144,25 станет для долгового рынка негативным фактором».