Глазьев: криптовалюты помогут обойти санкции

"Мы видим, что банки оказались очень уязвимыми от санкций, в том числе российские банки. Степень долларизации мировой экономики настолько высока, что американцы действительно с помощью своих санкций могут блокировать большие сегменты внешней торговли, и, естественно, это создает новый спрос на криптовалюты. Это объективно так, это касается не только России, но и всех стран, против которых американцы применяют санкции", — пояснил Глазьев.

Он уточнил, что с помощью национальной криптовалюты можно будет обходить санкции.