В Самарской области зарплату бюджетникам поднимут до прожиточного минимума с 1 мая

Самарская область получит дотацию на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы. На эти цели в областной бюджет губернии поступят 254,5 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Правительства РФ.

Зарплату работникам бюджетной сферы — ученым, врачам и учителям — в Самарской области поднимут до прожиточного минимума в России

— Ассигнования выделят из резервного фонда Правительства РФ в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до 11163 рублей, — говорится в документе.

Еще почти миллиард Кабмин РФ распределит позднее, с учетом итогов достижения целевых показателей повышения зарплат бюджетников. Всего в 2018 году зарплаты бюджетников проиндексируют на 4%.