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В Самарской области зарплату бюджетникам поднимут до прожиточного минимума с 1 мая
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В Самарской области зарплату бюджетникам поднимут до прожиточного минимума с 1 мая 

63.ru 7 часов назад
Фото: 63.ru
Самарская область получит дотацию на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы. На эти цели в областной бюджет губернии поступят 254,5 миллиона рублей. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Правительства РФ.
Зарплату работникам бюджетной сферы — ученым, врачам и учителям — в Самарской области поднимут до прожиточного минимума в России.
— Ассигнования выделят из резервного фонда Правительства РФ в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года до 11163 рублей, — говорится в документе.
Еще почти миллиард Кабмин РФ распределит позднее, с учетом итогов достижения целевых показателей повышения зарплат бюджетников. Всего в 2018 году зарплаты бюджетников проиндексируют на 4%.
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