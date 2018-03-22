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Кто заплатит повышенный транспортный налог за этот год
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Кто заплатит повышенный транспортный налог за этот год 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
«В соответствии с пунктом 2 статьи 362 Налогового кодекса РФ налог на автомобили, вошедшие в Перечень, рассчитывается с учетом повышающих коэффициентов от 1,1 до 3 в зависимости от года выпуска автомашины», — говорится в сообщении ФНС.
Расчет транспортного налога для физических лиц будет проводиться в 2019 году при рассылке налоговых уведомлений. Организации, на балансе которых находятся автомобили из перечня, должны рассчитать налог самостоятельно с применением повышающих коэффициентов и внести авансовые платежи по налогу в течение 2018 года, поясняют в фискальном ведомстве.
Повышающие коэффициенты при расчете налога в отношении дорогостоящих автомобилей введены с 2014 года и зависят от года выпуска транспортного средства и его средней стоимости.
Ставки транспортного налога устанавливаются субъектами Российской Федерации в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства. Налоговым кодексом установлены базовые ставки, которые регионы могут повышать или понижать, но не более, чем в десять раз. Например, для легковых автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил установлена налоговая ставка в 2,5 рубля, а от 100 до 150 лошадиных сил — 3,5 рубля. Также налоговые ставки могут зависеть от количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств или их экологического класса.
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