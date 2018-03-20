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Правительство России утвердило расходы на содержание региональных властей
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Правительство России утвердило расходы на содержание региональных властей 

Москва24 9 часов назад
Фото: Москва24
Правительство России определило нормативы формирования расходов на содержание региональных властей в текущем году.
Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на пояснительные документы, нормативы определены как соотношение объема расходов на содержание исполнительных, законодательных и прочих органов власти региона к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета в этом году. Документ был подготовлен Минфином России.
При этом, для каждого региона установлены разные нормативы. Так, Красноярский край может потратить на содержание чиновников 1,6 процента от доходов бюджета, Кемеровская область — 1,9 процента, а Тульская, Ростовская и Владимирская области — по два процента.
Отмечается, что объем поступлений в консолидированные бюджеты регионов налоговых и неналоговых доходов определен исходя из среднегодового поступления таких доходов за 2015–2017 годы с учетом среднего за этот период темпа роста.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2018 года оклад федеральных чиновников вырастет в 1,04 раза. Соответствующий указ подписал Владимир Путин в декабре 2017 года.
Также, согласно указу, были увеличены размеры месячных окладов дипломатических работников МИД России, консульских учреждений и дипломатических представительств, территориальных органов — представительств российского внешнеполитического ведомства на территории РФ в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами.
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