Правительство России утвердило расходы на содержание региональных властей

Правительство России определило нормативы формирования расходов на содержание региональных властей в текущем году.

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на пояснительные документы, нормативы определены как соотношение объема расходов на содержание исполнительных, законодательных и прочих органов власти региона к объему налоговых и неналоговых доходов бюджета в этом году. Документ был подготовлен Минфином России

При этом, для каждого региона установлены разные нормативы. Так, Красноярский край может потратить на содержание чиновников 1,6 процента от доходов бюджета, Кемеровская область — 1,9 процента, а Тульская, Ростовская и Владимирская области — по два процента.

Отмечается, что объем поступлений в консолидированные бюджеты регионов налоговых и неналоговых доходов определен исходя из среднегодового поступления таких доходов за 2015–2017 годы с учетом среднего за этот период темпа роста.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2018 года оклад федеральных чиновников вырастет в 1,04 раза. Соответствующий указ подписал Владимир Путин в декабре 2017 года.