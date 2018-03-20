Минфин предложит инвесторам новые бумаги

Министерство финансов России начнет предлагать инвесторам новые бумаги, которые уже были опробованы в 2015 г.

Минфин РФ с 21 марта сможет предлагать на аукционах облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска 52002 на общую сумму 150 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Дата начала размещения облигаций — 21 марта 2018 года. Дата окончания размещения — 25 декабря 2019 года. Ставка купона по бумагам — 3% годовых.

Облигации нового выпуска будут погашены 2 февраля 2028 года.

Долговые бумаги предлагаются как резидентам, так и нерезидентам РФ . Размещение облигаций будет проводиться Банком России по поручению Минфина в форме аукциона и по закрытой подписке, сообщает "Интерфакс"

Закрытая подписка проводится среди участников торгов "Московской биржи" и нерезидентов. Напомним, Минфин впервые разместил облигации с привязкой к инфляции в июле 2015 года, объем размещения составил тогда 75 млрд рублей из общего запланированного объема в 150 млрд рублей. ОФЗ-ИН были размещены с купоном 2,5% годовых по цене 91% от номинальной стоимости, реальная доходность составила 3,84% годовых.

Размещение проходило на фоне высокого спроса среди инвесторов — объем книги заявок составил почти 200 млрд рублей. Облигации с привязкой к инфляции на оставшиеся 75 млрд рублей Минфин продавал на аукционах в октябре, ноябре и декабре 2015 года, а также в первом квартале 2016 года.

Последний раз ОФЗ-ИН предлагались на аукционе в конце марта 2016 года, тогда министерство разместило облигации на 2,015 млрд рублей при спросе чуть больше 10 млрд рублей.

В конце апреля 2016 года был зарегистрирован новый выпуск ОФЗ-ИН, объем которого также составил 150 млрд рублей. Планировалось, что бумаги нового выпуска могут быть предложены на аукционе во втором квартале, но ни одного аукциона по размещению ОФЗ-ИН не было проведено. Министерство финансов не провело ни одного аукциона по размещению облигаций с индексируемым номиналом из-за падения спроса инвесторов на этот инструмент, связанного с ожиданиями замедления инфляции.

"Бумаги предлагаются на аукционе исходя из спроса участников рынка, на основании предварительного мониторинга их настроений, сейчас спрос на инфляционные инструменты очень низкий. Они не очень интересны, потому что никто не ждет роста инфляции, наоборот ждут ее снижения, инвесторов интересуют другие инструменты, прежде всего, с фиксированным купоном", — пояснял тогда глава долгового департамента Минфина РФ Константин Вышковский.

Минфин традиционно проводит аукционы по размещению ОФЗ по средам, параметры завтрашнего размещения станут известны сегодня ближе к вечеру. Напомним также, что Минфин уже практически выполнил план заимствований на текущий квартал.