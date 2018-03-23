Ещё
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25 процента
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Банк России снизил ключевую ставку до 7,25 процента 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Это решение во многом уже учтено в рыночных ставках по кредитам и депозитам. Оно способствует их дальнейшему плавному снижению и вместе с усилением геополитических рисков оказывает давление на курс рубля, который, впрочем, пока получает поддержку в виде относительно высоких нефтяных цен.
Банк России подтвердил, что инфляция достигнет таргета (4 процента) лишь в 2019 году. Несмотря на рекордно низкие темпы роста цен (2,2 процента год к году) и выход инфляционных ожиданий населения на исторические минимумы, регулятор сохраняет осторожность и, по всей вероятности, уже не вернется к снижению ставки с шагом в 50 базисных пунктов.
Как ожидается, в к концу года она войдет в равновесный диапазон 6-7 процентов.
Российская Газета: последние новости
Китай заявил о готовности ввести пошлины на 128 товаров из США Президент Венесуэлы объявил о деноминации валюты в стране К чему приведет решение Трампа ввести пошлины на алюминий и сталь
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин обратился к нации340
Обзор зарубежных СМИ: Крымский мост бьет рекорды60
Максакова назвала заказчика убийства Вороненкова67
Вернем летнее время
Путин выступит со срочным обращением436
Видео
06:11
Путин выступит со срочным обращением
Политика
07:55
Вернем летнее время
Общество
01:52
Памфилова: выборы президента РФ прошли открыто
Политика
02:49
Во Франции неизвестный открыл огонь по спецназовцам
Происшествия
00:19
Власти утвердят 11 проектов в бывших промзонах
Новости Москвы
04:02
Стало известно о погоде в выходные
Погода Новости Москвы
06:11
Путин обратился к нации
Политика
00:43
Первый канал опроверг замену ведущего «Пусть говорят»
Шоу-бизнес
06:11
Критика власти не должна сводиться к популизму
Политика
00:42
Удостоверение избранного президента готово
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение