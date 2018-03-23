Банк России снизил ключевую ставку до 7,25 процента

Это решение во многом уже учтено в рыночных ставках по кредитам и депозитам. Оно способствует их дальнейшему плавному снижению и вместе с усилением геополитических рисков оказывает давление на курс рубля, который, впрочем, пока получает поддержку в виде относительно высоких нефтяных цен.

Банк России подтвердил, что инфляция достигнет таргета (4 процента) лишь в 2019 году. Несмотря на рекордно низкие темпы роста цен (2,2 процента год к году) и выход инфляционных ожиданий населения на исторические минимумы, регулятор сохраняет осторожность и, по всей вероятности, уже не вернется к снижению ставки с шагом в 50 базисных пунктов.

Как ожидается, в к концу года она войдет в равновесный диапазон 6-7 процентов.