Рынок акций Австралии закрылся падением, S&P/ASX 200 снизился на 0,22%

Investing.com — Фондовый рынок Австралии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов телекоммуникационных услуг, IT и коммунальных услуг.

На момент закрытия на Сиднейской фондовой бирже S&P/ASX 200 подешевел на 0,22%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/ASX 200 по итогам сегодняшних торгов были акции Alumina Ltd (AX:AWC), которые подорожали на 0,110 п. (4,68%), закрывшись на отметке в 2,460. Котировки Mineral Resource (AX:MIN) выросли на 0,720 п. (4,04%), завершив торги на уровне 18,560. Бумаги Orocobre Ltd (AX:ORE) выросли в цене на 0,190 п. (3,26%), закрывшись на отметке 6,020.

Лидерами падения стали акции Sigma Pharmaceuticals Ltd (AX:SIG), цена которых упала на 0,065 п. (7,39%), завершив сессию на отметке 0,815. Акции Webjet (AX:WEB) поднялись на 0,660 п. (5,46%), закрывшись на уровне 11,420, а Fairfax Media Ltd (AX:FXJ) снизились в цене на 0,025 п. (3,45%) и завершили торги на отметке 0,700.

На Сиднейской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (672) превысило количество закрывшихся в плюсе (551), а котировки 361 акций практически не изменились.

Индекс волатильности S&P/ASX 200 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/ASX 200, вырос на 1,04% до отметки 12.372.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 0,54%, или 7,10, достигнув отметки $1.328,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 0,09%, или 0,06, до $65,23 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае подорожали на 0,04%, или 0,03, до отметки $69,50 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара AUD/USD снизилась на 0,22% до 0,7748, а котировки AUD/JPY упали на 0,39%, достигнув отметки 82,03.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,09% до 89,20.