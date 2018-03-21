Цены на нефть дошли до трехнедельного максимума, — Андрей Верников, замдиректора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»

На неделе до 16 марта в США неожиданно упали запасы нефти. Цены на нефть дошли до трехнедельного максимума на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке и появления новостей, свидетельствующих о высокой вероятности дальнейшего падения объемов нефтедобычи в Венесуэле

Фондовый рынок США также показал умеренный рост на фоне повышения цен на нефть и вызванного им роста котировок акций компаний энергетического сектора.

Но акции Facebook продолжили падать, тем самым ограничив рост фондового рынка. Акции Facebook завершили торги снижением на 2,56% — до $168,15, но в течение дня заметно поднялись с достигнутых ранее в ходе торгов минимумов. Во вторник представители Facebook сообщили, что компанию допросили в Федеральной торговой комиссии США о том, каким образом политическая консалтинговая фирма, нанятая предвыборным штабом Трампа, добывала персональные данные пользователей соцсети. За прошедшие два торговых дня котировки акций Facebook упали примерно на 9% — самое сильное двухдневное падение за период после февраля 2016 года. Падение Facebook сильно отразилось на американском фондовом рынке. «Негативный момент в этой истории в том, что теперь представители Facebook должны будут дать показания в Конгрессе. После этого не исключено введение новых регулирующих законов, которые могут затормозить развитие компании. Именно этого боятся инвесторы», — говорит глава отдела по трейдингу в ThemisTradingДжо Салуцци. Акции других соцсетей тоже упали.

По итогам торгов во вторник индекс DowJonesIndustrialAverage вырос на 0,47% до 24727,27, S&P 500 прибавил 0,15% до 2716,94, а NasdaqComposite повысился на 0,27% до 7364,30. Акции Oracle упали на 9,43% до $47,05, на фоне выхода квартального отчета, в котором объем выручки оказался хуже ожиданий. Индекс финансового сектора S&P 500 Financials подрос на 0,21%, на фоне ожиданий повышения ставок ФРС по результатам заседания в среду. На этот год участники рынка в большинстве своем ожидают три повышения ставок ФРС, но некоторые не исключают возможности четырех повышений. «Наконец, началась нормализация монетарной политики, после многих лет политики низких ставок ФРС и вызванного ею роста фондового рынка. Теперь предстоит увидеть, насколько рынок сможет держаться на плаву самостоятельно», — сказал Салуцци из ThemisTrading.

Сегодня завершится заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США. Участники рынка оценивают вероятность повышения ставок ФРС примерно в 95%, согласно данным CMEGroup. По итогам заседания будет пресс-конференция с участием главы ФРС Джерома Пауэлла . Ожидается, что ФРС поднимет целевой коридор для ставки по федеральным фондам до 1,5%-1,75% с текущих 1,25%-1,5%. Экономисты крупных инвестбанков не ожидают, что в заявлении ФРС по итогам заседания будут серьезные изменения, но считают, что, скорее всего, в заявлении будут присутствовать оценки того, как повлияли на экономику изменения в бюджетной политике, то есть снижение налогов.

Помимо заявления по результатам заседания в среду, ФРС также выпустит последние экономические прогнозы, в том числе точечную диаграмму с прогнозами участников заседания по ставке ФРС в конце каждого из ближайших нескольких лет. В декабре чиновники ФРС ожидали в среднем три повышения ставок в 2018 году. Многие участники рынка и экономисты, однако, ожидают, что, на фоне сильных экономических показателей, участники заседания решат проводить повышение ставок в этом году более агрессивно. «Мы скорее склоняемся к тому, что прогноз участников заседания по количеству повышений ставок на 2018 год будет пересмотрен с трех повышений после декабрьского заседания до четырех повышений после заседания в среду», — сообщил экономист в JPMorgan Майкл Фероли. Экономист из MorganStanley Эллен Зентнер, тем временем, не ожидает повышения прогноза по уровню ставки на 2018 год по результатам заседания в среду. Тем не менее, Зентнер ожидает, что ФРС всё-таки повысит ставки четыре раза до конца 2018 года.

Во вторник появилась видеозапись того, как CEO компании CambridgeAnalytica Александр Никс (который был отстранен от должности) говорит, что проведенная его фирмой онлайн-кампания сыграла решающую роль в победе Дональда Трампа на президентских выборах. Эти комментарии могут усугубить положение Facebook. Федеральная комиссия по торговле (FTC) США проверяет, не нарушала ли Facebook достигнутое в 2011 году соглашение с властями о политике в отношении личных данных, сообщило Reuters со ссылкой на осведомленный источник. В случае, если FTC постановит, что Facebook не выполнила свои обязательства в рамках этого соглашения, то FTC имеет право оштрафовать компанию на тысячи долларов в день за каждый случай нарушения. Общая сумма штрафа может составить миллиарды долларов.